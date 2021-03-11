HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suudi Arabistan uçakları Yunanistan'a gidiyor!

Suudi Arabistan uçakları Yunanistan'a gidiyor!

11.03.2021 09:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Suudi Arabistan uçakları Yunanistan'a gidiyor!

Yunanistan, silahlanma yarışını hızlandırıp tatbikatları artırdı. Bu kapsamda, Suudi Arabistan'a ait 6 adet F-15SA savaş uçağının, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tatbikata katılmak için 13 Mart Cumartesi günü Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne konuşlanacağı ifade edildi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı güç toplamak isteyen Yunanistan, silahlanmaya milyarlarca Euro harcadı. BAE, Fransa, ABD gibi ülkelerle de tatbikata gerçekleştiren Yunanistan şimdi de Suudi Arabistan ile hareket ediyor.Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet F-15SA savaş uçağı, cumartesi günü Girit'e inecek.

Suudi destek personeli, mühendisler ve askeri personelden oluşan tam yer ekipleri, Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne konuşlanacak. Yunan basınından edinilen bilgilere göre; savaş jetlerinin geliş nedeni tatbikat. İki ülke Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat düzenleyecek.

Yunan basınına göre; tatbikat 16 Mart'ta başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.

KARGO UÇAĞI ÜSSE İNDİ

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabı da Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının Girit'teki üsse sorunsuz şekilde indiğini söyleyerek, bölgeden görüntüler paylaştı.

Gelen uçaklarda askeri teçhizatların olduğu, jetlerin daha sonra geleceği belirtildi.

yunanistan-dogu-akdeniz-de-suudi-arabistan-la-13984583_3983_m

BAE İLE TATBİKAT YAPMIŞTI

Bundan aylar önce, BAE'ye ait 4 adet F-16 Blok 60 savaş uçağı da Girit'teki üsse gelerek Yunan Hava Kuvvetleri ile ortak bir tatbikata imza atmıştı.

SİLAHLANMA YARIŞI BAŞLATTI

2020 Eylül'ünde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 11,5 milyar euroluk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıklamıştı. Bu program kapsamında, 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var. Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Rus koronavirüs aşısı ülkeyi karıştırdıRus koronavirüs aşısı ülkeyi karıştırdı
En güzel yemek duaları En güzel yemek duaları
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

ABD'den Kıbrıs açıklaması: Doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz

ABD'den Kıbrıs açıklaması: Doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

ABD'den Kıbrıs açıklaması: Doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz

ABD'den Kıbrıs açıklaması: Doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz

Çekya’da Rus Kovid-19 aşısı Cumhurbaşkanı ve iktidar arasında gerginliğe yol açtı

Rus koronavirüs aşısı ülkeyi karıştırdı

Eşini öldüren kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Eşini öldüren kamyonun kapısında kilometrelerce asılı kaldı

Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko hayatını kaybetti

Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko hayatını kaybetti

Avrupa gündemini sarsan aşı tartışması! İngiltere diplomatını geri çağırdı

Avrupa gündemini sarsan aşı tartışması! İngiltere diplomatını geri çağırdı

İngiltere'de kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti

İngiltere'de kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.