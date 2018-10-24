Suudi Arabistan ve ABD: Güvenlik ve petrol üzerine kurulu bir dostluk

İki devletin ilişkilerinin tarihçesi ise karşılıklı çıkarlara dayanıyor.Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ile ilgili soruşturma devam ederken, Riyad yönetiminden yapılan çelişkili açıklamalar cinayete ilişkin soru işaretlerinin artmasına neden oluyor.

Suudi Arabistan'ın, cinayeti önce kabul sonra üstlenme konusunda kullandığı tutarsız ifadeler, gelişmelerin takibini yapan devletlerin aldıkları pozisyon üzerinde etkili oluyor.

Kaşıkçı cinayetinin Riyad yönetimi tarafından kabul edilmesi sonrası Almanya'nın başı çektiği birtakım Batı devletleri, Suudi Arabistan'a yapılan silah satışlarını gözden geçirmeye karar verirken, ülkenin en büyük müttefiki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise şu ana kadar çok güçlü tepkilerden kaçındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı cinayeti kesinleştiğinde, Suudi Arabistan'ın "konsoloslukta çıkan bir kavga sonucu" öldüğü açıklamasını "inandırıcı" bulduğunu açıkladı.

Takip eden günlerde ise Riyad yönetiminin yaptığı açıklamalardan "tatmin olmadığını" belirten Trump, cinayetin Suudi yetkililerince kabul edilmesi sonrası ise Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla olayla ilgisi olabilecek 21 Suudi vatandaşına ABD'ye giriş yasağı getirdi.