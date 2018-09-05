RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ile ABD gelecek hafta ortak düzenleyeceği kitle imha silahlarına karşı "Korunma Kalkanı 2" adı verilen askeri tatbikata hazırlanıyor.

Suudi Arabistan'ın resmi sitesi SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan ve ABD kitle imha silahlarından kaynaklanan kriz yönetimine yönelik ortak tatbikat düzenleyecek.

Kitle imha silahlarından kaynaklanan krizlerin yönetimine ilişkin eğitimlerin verileceği ifade edilen haberde, tatbikatın Riyad'ın 200 kilometre güney doğusundaki Prens Sultan Hava Üssü'nde yapılacağı bildirildi.

Hazırlıkların sürdürüldüğü aktarılan haberde, "Korunma Kalkanı 2" tatbikatının kaç gün süreceğine dair bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve sivil savunma örgütünün de katılacağı tatbikatta söz konusu krizlere karşı kurumların etkin ve acil müdahale etme becerisinin oluşması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2016'da kitle imha silahlarının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğine dair bir karar almıştı.

