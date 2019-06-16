Suudi Arabistan ve ABD uçakları Basra Körfezi'nde ortak uçuş yaptı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ve ABD hava kuvvetlerine ait uçakların, Basra Körfezi'nde ortak uçuş gerçekleştirdiği duyuruldu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan ve ABD hava kuvvetlerine ait F-15C Eagles tipi uçaklar Basra Körfezi'nde ortak uçuş yaptı ve uçuş sırasında havada yakıt ikmali gerçekleştirdi.

Uçuşun iki ülke arasında askeri ilişkilerin ve ortak çalışmaların güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının Twitter hesabından uçuşa katılan uçakların video ve fotoğrafları paylaşıldı.

Suudi Arabistan kaynakları, uçuşun amacına ilişkin daha fazla bilgi vermezken, ABD tarafından da bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Suud medyasında mayıs ayında yer alan habere göre, Suudi Arabistan ve bazı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, ABD’nin, güçlerini Basra Körfezi ve Körfez ülkeleri kara sularında yeniden konuşlandırma talebini kabul etmişti.

Bu onayın ABD ile Körfez ülkeleri arasındaki ikili anlaşmalar temelinde verildiği, Körfez-ABD anlaşmasının, İran’ı, özellikle de bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye atan davranışlarından kaynaklanabilecek olası saldırılardan caydırmayı hedeflediği ileri sürülmüştü.