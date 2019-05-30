Suudi Arabistan ve Libyalı yetkililer İİT zirvesini görüştü

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile ay sonunda düzenlenmesi planlanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesini görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Assaf, Libyalı mevkidaşı Seyyale'yi Cidde'deki kongre merkezinde kabul etti. İkilinin görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ile 14. İİT zirvesinde ele alınacak konular değerlendirildi. Görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Seyyale ile Assaf arasındaki görüşme, General Halife Hafter'in geçen ay Libya'nın başkenti Trablus'a yönelik başlattığı operasyondan bu yana gerçekleşen ilk görüşme oldu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ise 27 Mart'ta başkent Riyad'da Hafter ile bir araya gelmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Trablus'u savunan uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı askeri birlikler de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

İİT'den 19 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, zirvenin Kral Selman başkanlığında 31 Mayıs'ta Mekke'de düzenleneceği duyurulmuştu.

