Suudi Arabistan ve Mısır’dan ortak askeri tatbikat

KAHİRE (AA) - Mısır ve Suudi Arabistan orduları, Mısır’ın güneyinde ortak tatbikat düzenliyor.

Mısır Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tebuk 4" askeri tatbikatının ülkenin güneyindeki askeri bölgede dün başladığı ve birkaç gün devam edeceği ifade edildi.

Tatbikatın iki ülke orduları arasındaki askeri iş birliğini geliştirmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu hedefin “bölgedeki mevcut zorluklar ışığında ortak eylem geliştirilmesi” sayesinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Mısır ile Suudi Arabistan arasında Tebuk ortak tatbikatının ilki 2008'de Suudi Arabistan'ın Tebuk bölgesinde, ikincisi 2010'da Mısır'ın İskenderiye ilinde, üçüncüsü yine Suudi Arabistan'ın Tebuk bölgesinde gerçekleştirilmişti.

Mısır ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetleri daha önce de birçok ortak askeri tatbikat gerçekleştirmiş ve farklı ülkelerin katıldığı tatbikatlarda birlikte yer almıştı.

