Suudi Arabistan: Veliaht Prens nasıl devrilebilir?

Kraliyet ailesi isterse veliaht prensi azledebilir. Ama bunun için siyasi irade gerekiyor.ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili raporu merakla bekleniyor. Şimdiden bazı ayrıntılar kamuoyuna sızmaya başladı. Hürriyet gazetesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ‘Kaşıkçı'nın bir an önce susturulmasını' istediği ses kaydının bulunduğu haberi çıktı.

Bu durumda veliaht prens üzerindeki baskı artar mı? Muhammed bin Selman uluslararası baskıyla istifaya zorlanabilir mi? Alman Dış Politika Derneği'nin Suudi Arabistan uzmanı Sebastian Sons buna ihtimal vermiyor. Sons Deutsche Welle'nin bir sorusu üzerine "kraliyet ailesine baskı yapılmasının kırmızı çizgileri olduğu" şeklindeki açıklamanın geçerli olduğunu ve "Muhammed bin Selman'ın azlini talep etmenin krallığın içişlerine müdahale addedileceğini" söyledi. Sons Suudi Arabistan halkının da çoğunlukla bu görüşte olduğunu belirtti.

Veliahtlık komisyonu

Prensip olarak veliaht prensin azledilmesi mümkün. Muhammed bin Selman 2017 yılında babası Kral Selman'ın yerini alana kadar, eski içişleri bakanlarından Muhammed bin Nayef'in oğlu veliahttı. Muhammed bin Selman gibi bin Nayef de Suudi Arabistan devletinin kurucusu Abdülaziz bin Suud'un torunları arasında yer alıyor.