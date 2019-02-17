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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Asya turuna çıkıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Asya turuna çıkıtı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan, Hindistan ve Çin'i kapsayan Asya turuna çıktı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Muhammed bin Selman'ın üç ülkeye yapacağı ziyaret kapsamında liderler ve üst düzey yetkililerle ikili görüşmelerin yanı sıra önemli ortak konuları ele alacağı belirtildi.

Pakistan'a 2 günlük resmi ziyaret düzenleyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi için başkent İslamabad'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Pakistan'da bugün ve yarın temaslarda bulunacak Muhammed bin Selman için başkent İslamabad ve komşusu Ravalpindi'de pazartesi günü resmi tatil ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Asya turu Pakistan Veliaht Bin Selman

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