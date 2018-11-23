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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurt dışı gezisine çıktı

23.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk kez yurt dışı çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Bin Selman'ın daha sonra Arjantin'deki G20 Zirvesi'ne de katılması bekleniyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurt dışı gezisine çıktı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk kez yurt dışı çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Bin Selman'ın daha sonra Arjantin'deki G20 Zirvesi'ne de katılması bekleniyor.

Muhammed Bin Selman'a gezisinde 10 bakan da eşilik ediyor.

Suudi Arabistan ve BAE, Yemen'de isyancı Şii Husilere karşı ortak mücadele içinde.

BAE Veliaht Prensi Abu Dhabi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Bin Selman'ı heyetiyle birlikte havalimanında karşıladı.

Arapça "Bin Selman BAE'ye hoşgeldi" etiketi ülkede Twitter'da en çok konuşulan konu oldu. 24 saat içinde 27 binden fazla paylaşım yapıldı.

Çavuşoğlu: Bin Selman ile görüşme için takdir Cumhurbaşkanımızın

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde Bin Selman ile görüşmemesi için bir neden olmadığını söyledi.

CNN Türk televizyonuna konuşan Çavuşoğlu, "Görüşmemek için bir sebep yok, görüşülebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız önceki temaslarında da yaptığı gibi düşüncelerimizi, tespitlerimizi, tüm elde ettiğimiz bilgi ve belgeleri söyleyecektir. Burada Veliaht Prensi ile görüşmek için bir engel görmüyoruz burada bir görüşme olabilir ama takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarını "göz yummak" olarak nitelendirdi.

Çavuşoğlu, "Bir bakıma Trump 'Buna göz yumuyorum' diyor" diye konuştu.

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a verdiği desteği de yinelemiş, "Veliaht Prens'in bunu yaptığı sonucuna herhangi biri varabilecek mi bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yaptıysa da, yapmadıysa da, kesin bir dille bunu redediyor. Babası, Kral (Selman bin Abdülaziz) reddediyor" demişti.

Çavuşoğlu ayrıca ABD'nin CIA'in Kaçıkçı cinayetiyle ilgili bir ses kaydı olduğunu Türkiye'ye bildirmediğini de söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurt dışı gezisine çıktı

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