Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a kötü haber: Tehlikeye düştü

Washington Post'ta yer alan bir haberde, Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın itibarına da ciddi hasar verdiğine işaret edildi.

Haberde, "ABD Başkanı Donald Trump, 33 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın en büyük destekçilerindendi, ancak o bile Riyad'ın Kaşıkçı meselesini ele alma biçimini açıkça eleştirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma ve yaptırım uygulama konusunda isteksiz davrandığına vurgu yapılan haberde, buna rağmen Kongre'deki hem Cumhuriyetçi hem Demokrat isimlerin Suudi yönetimine tepkisini ortaya koyduğu ve ayrıca iş dünyasından birçok ismin de Suudi Arabistan'dan desteğini çektiği kaydedildi.

YENİ KRALİYET SENARYOSU

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın yönetimdeki pozisyonunun tehlikeye düştüğü ve Kral Selman bin Abdülaziz üzerindeki baskıların arttığı belirtilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Kral bin Abdülaziz'in Londra'da yaşayan kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz'in Suudi Arabistan'a döndüğüne dair çıkan haberler, tahtın bir sonraki sahibini değişebileceği spekülasyonlarını da artırdı. Ortaya atılan senaryolardan birisi, Muhammed bin Selman'ın iktidarını, Krallığa karşı uluslararası güveni tekrar temin edecek daha üst düzey bir akrabasıyla paylaşmaya mecbur bırakılması."