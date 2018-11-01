HABER

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a kötü haber: Tehlikeye düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 21:51 | Son Güncelleme

Washington Post gazetesi, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın itibarının ciddi oranda zedelendiğini ve ülke yönetimindeki pozisyonunun da tehlikeye düştüğünü yazdı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a kötü haber: Tehlikeye düştü

Washington Post'ta yer alan bir haberde, Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın itibarına da ciddi hasar verdiğine işaret edildi.

Haberde, "ABD Başkanı Donald Trump, 33 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın en büyük destekçilerindendi, ancak o bile Riyad'ın Kaşıkçı meselesini ele alma biçimini açıkça eleştirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma ve yaptırım uygulama konusunda isteksiz davrandığına vurgu yapılan haberde, buna rağmen Kongre'deki hem Cumhuriyetçi hem Demokrat isimlerin Suudi yönetimine tepkisini ortaya koyduğu ve ayrıca iş dünyasından birçok ismin de Suudi Arabistan'dan desteğini çektiği kaydedildi.

YENİ KRALİYET SENARYOSU

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın yönetimdeki pozisyonunun tehlikeye düştüğü ve Kral Selman bin Abdülaziz üzerindeki baskıların arttığı belirtilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Kral bin Abdülaziz'in Londra'da yaşayan kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz'in Suudi Arabistan'a döndüğüne dair çıkan haberler, tahtın bir sonraki sahibini değişebileceği spekülasyonlarını da artırdı. Ortaya atılan senaryolardan birisi, Muhammed bin Selman'ın iktidarını, Krallığa karşı uluslararası güveni tekrar temin edecek daha üst düzey bir akrabasıyla paylaşmaya mecbur bırakılması."

Haberde, Trump yönetiminin, bin Selman'a, Yemen'deki iç savaş, Katar'a yönelik ambargo ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin kaçırılması gibi konularda arka çıktığı hatırlatıldı.

Kaşıkçı cinayetinin ardından durumun değiştiği vurgulanan haberde, "Suudi Arabistan geçmişte Yemen konusunda uluslararası eleştirilerin hedefi olduğunda, Trump yönetimi, sürekli Riyad'ı savundu ama Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra bu durum değişiyor." ifadeleri kullanıldı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı. Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan konsolosluğa özel bir infaz timi geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki delillerin karartılmaya çalışıldığı detayları ortaya çıkmıştı.

Dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu gelişmeler üzerine, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin başkonsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmedi. Çok sayıda ülkeden tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "planlı cinayet"in talimatı veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkilerini bozmak istemediği sinyali verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak gerekli iş birliğini yapma sözü verirken, Riyad'daki başsavcılık cinayetin planlı olduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı. (AA)

PARTNERSevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
Erdoğan ve Trump Telefonda GörüştüErdoğan ve Trump Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Washington Post Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı Cemal Kaşıkçı veliaht prens Muhammed bin Selman Veliaht Prens Selman

En Çok Okunan Haberler

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Okuyucu Yorumları 2 yorum
SUUD AİLESİ DEVRİLMELİ YERİNE HZ MUHAMMED SOYU BİR LİDER ATANMALI YOK BIRAKMAYIZ DERSELER ARAP HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜ DESTEKLENMELİ EKONOMİK OLARAK TÜRK DEVLETİNE TAZMİNAT ÖDEMELİLER BÖYLE BİR OLAYI KONSOLOSLUKTA YAPACAN ELİNİ KOLUNU SALLAYIP GİDECEN SUÇLULARI İSTEYECEĞİZ VERMEYECEKSİN DERHAL ARABİSTAN TÜRK DEVLETİNE MİLYARLARCA DOLAR TAZMİNAT ÖDEMELİ ABDLİLER SÖMÜRDÜ BİRAZDA HARACINIZI BİZE VERİN YPG Lİ KÖPEKLERİ BESLİYORSUNUZ HABERLERDEN DUYUYORUZ YEMENDEN ÇEKİL KATARA ARTİSLİK YAPMAYIN ORTADOĞUD BİZDEN SORULUR SUUD AİLESİ ANLADIN MI HIZLI BİR ŞEKİLDE MİLLİ YERLİ SİLAH SANAYİSİNE ÖNEM VERİN
BUNLAR TİMSAH GÖZYAŞLARI HEPSİ ZATEN YAHUDİ AMERİKAN OYUNU VE TEZGAHI.NE YANİ BİR SÜRÜ İNSANIN KANINA KATİL AMERİKA ELİ KANLI İSRAİL CEMAL KAŞIKÇIYI DÜŞÜNECEK BUNLARIN HEPSİ BİR OYUN.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!

ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Böylesi görülmedi: Boğa penisi, yarasa salatası

Böylesi görülmedi: Boğa penisi, yarasa salatası

ABD'de uçağın kargo bölümünde sızıp kalan görevli bir saat uçtu

ABD'de uçağın kargo bölümünde sızıp kalan görevli bir saat uçtu

Türkiye ve ABD Münbiç çevresinde ortak devriye faaliyetlerine başladı

Türkiye ve ABD Münbiç çevresinde ortak devriye faaliyetlerine başladı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri ama...

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.