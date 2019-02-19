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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Hindistan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 21:40 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turu kapsamında Hindistan’a geldi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turu kapsamında Pakistan’a yaptığı ziyaretin ardından Hindistan’a geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turu kapsamında Hindistan’a geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turu kapsamında Pakistan’a yaptığı ziyaretin ardından Hindistan’a geldi. Selman, Yeni Delhi Havalimanında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Prens Selman, 2 gün sürecek Hindistan ziyareti kapsamında iki ülke arasında ticaret ve yatırım konularında temaslarda bulacak.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Prens Selman ve Modi’nin gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin terörle mücadele ve yenilenebilir enerji, ticaret ve yatırım, savunma ve güvenlik konularını görüşeceği belirtildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir yaptığı açıklamada, ziyaretin amacının Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliği azaltmak olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureşi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Hindistan’la yaşanan gerilimi düşürmesi için devreye girmesini talep etmişti.

Keşmir’de 14 Şubat’ta bir askeri konvoya bombalı araçla yapılan saldırı sonucunda 44 asker hayatını kaybetmiş ve bölgede Hint güvenlik güçlerine yönelik en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçmişti. Pakistan’ı suçlayan Hindistan, krizin çözümü için Veliaht Prens’ten yardım istemişti.

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