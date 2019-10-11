Suudi Arabistan Yakınlarında İran Petrol Tankeri Vuruldu

İranlı yetkililer Suudi Arabistan kıyılarında bir petrol tankerlerine iki roketle saldırı düzenlendiğini açıkladılar. Suudi yönetiminden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran Devlet Televizyonu, Cidde yakınlarında vurulan tankerin İran Ulusal Petrol Şirketi’ne ait olduğunu ve saldırı sonrası tankerden Kızıldeniz’e petrol sızıntısı başladığını duyurdu.

Bölgede bulunan Amerikan 5. Filosu Sözcüsü Teğmen Pete Pagano da durumdan haberdar olduklarını söyledi ancak olaya ilişkin bir detay paylaşmadı.

Bir süredir Amerikan yönetimi İran’ı Hürmüz boğazındaki petrol tankerlerine saldırmakla suçluyor. Ancak bu suçlamaların tamamı Tahran yönetimi tarafından reddedildi.

Bugün yaşanan saldırının Amerika, İran ve Suudi Arabistan arasındaki tansiyonu bir kez daha yükselteceği tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan’ın da geçtiğimiz ay petrol tesisleri vurulmuş bunun üzerine tüm dünyada petrol fiyatlarında ciddi yükselişler görülmüştü. Suudiler saldırıdan İran’ı sorumlu tuttuklarını söylemişlerdi.

