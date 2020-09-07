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Suudi Arabistan Yargısından Cemal Kaşıkçı Kararı

07.09.2020 18:45 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan yargısı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hükme vardı. Mahkeme, davada yargılanan sanıklardan beşi hakkında 20 yıl hapis cezası verdi

Suudi Arabistan Yargısından Cemal Kaşıkçı Kararı

Suudi Arabistan yargısı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hükme vardı. Mahkeme, davada yargılanan sanıklardan beşi hakkında 20 yıl hapis cezası verdi.

2018 yılı Ekim ayında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na resmi belge almak için giden gazeteci Cemal Kaşıkçı orada öldürülmüştü. Cemal Kaşıkçı’nın ailesi davada yargılanan beş sanığı affetmiş, bu sebeple sanıkların idam cezalarının infaz edilmemesinin önü açılmıştı.

Suudi Arabistan devlet televizyonunun davaya ilişkin haberinde Riyad Ceza Mahkemesi’nin sekiz Suudi vatandaşı hakkında aldığı kararla ilgili fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Davada sanıklardan beşi 20 yıl, biri 10 yıl, ikisi de 7’şer yıl hapis cezasına mahkum oldu. Suudi Arabistan devlet televizyonunun haberinde sanıkların isimleri de paylaşılmadı.

Suudi Arabistan’da görülen dava insan hakları örgütleri tarafından eleştirilmişti.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiğinden şüphe edilen kişilerin ya da üst düzey yetkililerin suçlu bulunmadığına dikkat çeken Birleşmiş Milletler bağımsız soruşturma raportörü Agnes Callamard da Suudi Arabistan’daki dava sürecini eleştiren isimler arasındaydı. Agnes Callamard, altı ay süren soruşturmanın ardından hazırladığı raporda Suudi Arabistan’ın planlı cinayetten sorumlu olduğu sonucuna varmıştı. Mahkemenin bağımsızlığı konusunda da soru işaretleri gündeme getirilmişti.

Cemal Kaşıkçı öldürülmeden önce Washington Post’ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın politikalarını eleştiren köşe yazıları kaleme almıştı. Veliaht Prens Suudi Arabistan’da insan hakları aktivistleri, yazarlar ve Suudi Arabistan’ın Yemen’de ağır insani sonuçları olan yıkıcı savaşını eleştirenlere baskı uyguladığı dönemde, Cemal Kaşıkçı ABD’de sürgünde yaşıyordu.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü olduğu belirtilen kişiler arasında bir adli tıp uzmanı, istihbarat ve güvenlik yetkilileri ve Muhammed bin Selman için çalışan yetkililer vardı. Veliaht Prens ise Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü operasyondan haberdar olduğunu yalanladı.

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