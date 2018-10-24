Suudi Arabistan Yarın İstanbul’da Protesto Edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatmış olduğu Cemal Kaşıkçı soruşturması devam ediyor. İstanbul polisinin geçtiğimiz hafta başkonsolosluk ve başkonsolosluk konutunda toplamış olduğu delillerle ilgili kriminal raporların birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Güvenlik kaynakları, 17 Ekim’de başkonsolosluk konutunda yapılan arama sırasında konut içinde bulunan su kuyusunda arama yapma taleplerinin reddedildiğini duyurdular. O gün yapılan arama esnasında Beşiktaş İtfaiyesi’ne ait bir motopomp arama sırasında rezidansın arka kapısında durduğu halde kullanılmamıştı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu aracı cinayetten bir gün önce neden Belgrad Ormanları’na gitti?

Kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na ait diplomatik bir aracın, Kaşıkçı’nın öldürülmesinden bir gün önce Belgrad Ormanları’nda bulunduğunu fark etti.

Bu aracın o bölgeye keşif amaçlı olarak gönderildiği değerlendirmesi yapılması üzerine polis bölgede bazı noktalarda inceleme yaptı.