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Suudi Arabistan Yarın İstanbul’da Protesto Edilecek

24.10.2018 19:27 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatmış olduğu Cemal Kaşıkçı soruşturması devam ederken Türk Arap Medya Derneği Perşembe günü başkonsolosluk binası önünde protesto gösterisi düzenleneceğini bildirdi

Suudi Arabistan Yarın İstanbul’da Protesto Edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatmış olduğu Cemal Kaşıkçı soruşturması devam ediyor. İstanbul polisinin geçtiğimiz hafta başkonsolosluk ve başkonsolosluk konutunda toplamış olduğu delillerle ilgili kriminal raporların birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Güvenlik kaynakları, 17 Ekim’de başkonsolosluk konutunda yapılan arama sırasında konut içinde bulunan su kuyusunda arama yapma taleplerinin reddedildiğini duyurdular. O gün yapılan arama esnasında Beşiktaş İtfaiyesi’ne ait bir motopomp arama sırasında rezidansın arka kapısında durduğu halde kullanılmamıştı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu aracı cinayetten bir gün önce neden Belgrad Ormanları’na gitti?

Kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na ait diplomatik bir aracın, Kaşıkçı’nın öldürülmesinden bir gün önce Belgrad Ormanları’nda bulunduğunu fark etti.

Bu aracın o bölgeye keşif amaçlı olarak gönderildiği değerlendirmesi yapılması üzerine polis bölgede bazı noktalarda inceleme yaptı.

Bu arada Hürriyet gazetesinin haberi üzerine Sultangazi’ye giden emniyet güçleri, bir otoparkta park halinde bulunan bir araçta giyim eşyaları buldu. Bunların konsolosluk çalışanlarına ait olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Türk Arap Medya Derneği’nden Suudi Arabistan’ı protesto eylemi

2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giren Cemal Kaşıkçı’nın çıkmamasının ardından nişanlısı Hatice Cengiz’in haber vermesiyle sürece dahil olan Türk Arap Medya Derneği (TAM), Washington Post yazarının akıbetini dünya gündemine soktu.

Günlerce konsolosluk önünden ayrılmayan dernek üyeleri Perşembe günü, 4. Levent’teki başkonsoloslukta büyük bir protesto eylemi yapılacağını duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada dünyanın birçok kentinden Cemal Kaşıkçı’nın dostlarının geleceği belirtildi.

Muhammed bin Selman, Erdoğan’ı aradı

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada“Bu kişiler kimden emir almışlardır? Başkonsolosluk binası günler sonra incelemeye açıldı? Cinayet ortadayken ondan tutarsız açıklamama niye yapıldı? Cesedi niçin hala ortada yok?” sorularıyla isim vermeden hedef aldığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Muhammed bin Selman’ın talebiyle gerçekleşen görüşmede Kaşıkçı cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılması için ortak çaba harcanması hususu ve bu çerçevede atılması gereken adımların ele alındığı bilgisini verdiler.

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