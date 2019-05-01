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Suudi Arabistan Yemen sınır güvenliğini güçlendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 20:50 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Yemen sınır güvenliğini güçlendiriyor

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Yemen sınırındaki Necran bölgesini yeni güvenlik birimleriyle güçlendiriyor.

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, İçişleri Bakanlığı Necran bölgesini güvenlik açısından güçlendirmek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda sınıra takviye kuvvet olarak, yeni güvenlik birimleri gönderildi.

Takviye kuvvetin, bölgede konuşlanmasının hemen ardından devriye görevine başladığı belirtildi.

Haberde, yeni güvenlik çalışmasıyla; bölge sakinlerinin güvenliğinin sağlanması, silah ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesinin yanı sıra sınırdan gayrimeşru geçişlerin engellenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Söz konusu güvenlik takviyesi, Suudi Arabistan Ulusal Sınır Muhafızları Bakanı Prens Abdullah bin Bender bin Abdulaziz'in, sınır muhafızları ve Necran bölgesi güvenlik kuvvetlerini ziyaretiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güvenlik sınır Suudi Arabistan Yemen

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