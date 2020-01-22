Suudi Arabistan yönetimi Veliaht Prens Selman'ın Jeff Bezos'un telefonunu hacklediği iddiasını reddetti

Suudi Arabistan yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos'un telefonunu hacklediği iddialarını reddetti.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, 1 Mayıs 2018'de Muhammed bin Selman'ın WhatsApp hesabından Bezos'a zararlı yazılım içerdiği öne sürülen bir video gönderilmesinden sonra telefondan büyük çapta verinin indirildiğini öne sürmüştü.

Guardian'ın haberinde bu olaydan beş ay sonra Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü, dokuz ay sonra da bulvar gazetesi National Enquirer'da Bezos'un özel hayatına ilişkin haberlerin yayımlanmaya başladığına dikkat çekildi.

Haberde, Muhammed bin Selman'la National Enquirer'ın sahibi olan şirketin CEO'su David Pecker'ın yakın ilişkisi olduğu öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçiliği iddialara Twitter üzerinden yanıt verdi.

Soruşturma çağrısı

Elçiliğin mesajında "Jeff Bezos'un telefonunun hacklenmesinin arkasında Krallığın olduğu yolundaki haberler saçma. Gerçeklerin ortaya çıkması için bu iddialarla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyoruz" denildi.