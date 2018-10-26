Suudi Arabistan'a ambargo için AB'ye çağrı

Almanya Başbakanı Merkel de dün Kral Selman ile telefon görüşmesinde uluslararası ambargo tehdidinde bulunmuştu.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlı cinayet olduğunun Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından da teyit edilmesinin ardından bu ülkeye Avrupa'dan yapılan silah sevkiyatının durdurulması yönündeki talepler artmaya başladı.

Avrupa Birliği (AB) Konsey Dönem Başkanı Avusturya'nın Dışişleri Bakanı Karin Kneissl Alman Welt gazetesine verdiği mülakatta, özellikle Yemen savaşı ve Katar ambargosuna dikkat çekerek AB çapında Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulanması gerektiğini söyledi.

Kneissl "Öncelikle Yemen'deki korkunç savaş ve Katar krizi, AB olarak artık Suudi Arabistan'a karşı ortak tavır almamızı gerektirir. AB'den tüm silah satışlarını durdurursak, bu anlaşmazlıkların sona erdirilmesine katkıda bulunmuş oluruz” diye konuştu.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin "son derece sarsıcı" bir olay ve "eşi görülmedik bir hukuk ihlali" olduğunu belirten Karin Kneissl, "Ancak bu olay dehşetin sadece doruk noktasıdır” dedi. Avrupa Parlamentosu da Perşembe günkü oturumda aldığı kararla AB ülkelerini Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulamaya çağırmıştı.