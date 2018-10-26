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Suudi Arabistan'a ambargo için AB'ye çağrı

26.10.2018 12:31 | Son Güncelleme

AB Dönem Başkanı Avusturya, AB ülkelerini Suudi Arabistan'a karşı silah ambargosu uygulamaya çağırdı.

Almanya Başbakanı Merkel de dün Kral Selman ile telefon görüşmesinde uluslararası ambargo tehdidinde bulunmuştu.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlı cinayet olduğunun Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından da teyit edilmesinin ardından bu ülkeye Avrupa'dan yapılan silah sevkiyatının durdurulması yönündeki talepler artmaya başladı.

Avrupa Birliği (AB) Konsey Dönem Başkanı Avusturya'nın Dışişleri Bakanı Karin Kneissl Alman Welt gazetesine verdiği mülakatta, özellikle Yemen savaşı ve Katar ambargosuna dikkat çekerek AB çapında Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulanması gerektiğini söyledi.

Kneissl "Öncelikle Yemen'deki korkunç savaş ve Katar krizi, AB olarak artık Suudi Arabistan'a karşı ortak tavır almamızı gerektirir. AB'den tüm silah satışlarını durdurursak, bu anlaşmazlıkların sona erdirilmesine katkıda bulunmuş oluruz” diye konuştu.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin "son derece sarsıcı" bir olay ve "eşi görülmedik bir hukuk ihlali" olduğunu belirten Karin Kneissl, "Ancak bu olay dehşetin sadece doruk noktasıdır” dedi. Avrupa Parlamentosu da Perşembe günkü oturumda aldığı kararla AB ülkelerini Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulamaya çağırmıştı.

Merkel'den yaptırım tehdidi

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz el-Suud ile Perşembe günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kaşıkçı cinayetini "en sert şekliyle" kınayarak Suudi yetkililerden "olayın hızlı, şeffaf ve inandırıcı bir şekilde aydınlatılması"nı talep etmiş, "Almanya'nın uluslararası ortaklarıyla birlikte gerekli önlemleri almaya hazır olduğunu" vurgulamıştı.

Alman muhalefet partileri de Suudi Arabistan'a ambargo çağrılarını sürdürüyor. Alman Yeşiller Partisi eş başkanlarından Annalena Baerbock Suudi Arabistan'a yapılan Alman silah satışlarının silah ihracat yasası ve meclis kontrolüyle önlenmesi gerektiğini söyledi. Baerbock "Federal hükümetin silah ihracat yönetmeliklerine ve koalisyon anlaşmasına uymadığını ve ihracat izninden önce meclisin bilgilendirilmesine gerek duyduklarını" belirtti.

Annalena Baerbock, hükümetin Suudi Arabistan politikasını revize etmesi gerektiğini söyleyerek "Yemen'de yüz binlerce çocuk açlık çekiyor, okullar bombalanıyor ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda muhalif bir gazeteci öldürülüyor. Almanya hükümetinin dış politikada değerlere sahip çıkması için daha ne bekleniyor?” dedi.

DW, afp/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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