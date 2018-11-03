HABER

Suudi Arabistan'a Dönmemek İçin İntihar mı Ettiler?

03.11.2018 21:15 | Son Güncelleme

Geçen hafta New York’ta Hudson Nehri’nde vücutları gövdeleri ve ayak bileklerinden birbirine bantlanmış halde bulunan Suudi Arabistanlı iki kız kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor

Suudi Arabistan'a Dönmemek İçin İntihar mı Ettiler?

Geçen hafta New York’ta Hudson Nehri’nde vücutları gövdeleri ve ayak bileklerinden birbirine bantlanmış halde bulunan Suudi Arabistanlı iki kız kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

16 yaşındaki Tala ve 23 yaşındaki Rotana Farea kardeşlerin ölümüyle ilgili sır perdesi hala sürerken polis çok yönlü sürdürdüğü soruşturmada değişik ihtimalleri değerlendiriyor.

New York Emniyeti (NYPD), soruşturma kapsamında şu ana kadar ellerine geçen bilgiler doğrultusunda iki kız kardeşin büyük bir ihtimalle intihar etmiş olduğunu düşünüyor.

“İntihar olasılığı güçleniyor”

NYPD soruşturmayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık iki yıldır ABD’de yaşayan iki genç kızın yakınlarına, “Suudi Arabistan'a geri dönmek yerine ölmeyi tercih ederiz” dediklerini açıkladı. Polis, iki kız kardeşin Virginia’da yaşayan yakınlarına söyledikleri bu sözlerinin intihar ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

NYPD yetkilisi Dermot Shea, soruşturmayla ilgili son ayrıntıları basın mensuplarıyla paylaştı. Shea, Suudi kızların ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Shea, Tala ve Rotana Farea kardeşlerin intihar etmiş olabileceklerini kaydederek, “Farea kardeşler’in yakın çevrelerine Suudi Arabistan’a geri dönmek yerine ölmeyi tercih edeceklerini söylediklerini tespit ettik.” Dedi.

Cinayet ihtimalini de değerlendiren Shea, “Şimdiye kadar elimizdeki bulgulara göre iki kız kardeşe yönelik işlenmiş bir suç bulgusu ya da kuvvetli bir delil yok” dedi.

Nehir kenarında namaz kılmışlar

Soruşturma kapsamında bir görgü tanığının da ifadesini paylaşan Shea,”Bir görgü tanığı iki kız kardeşi yaklaşık yüz metrelik bir mesafeden gördüğünü ifade etti. İki kız kardeşin nehir kenarında başları öne eğik bir şekilde namaz kıldığını gördüğünü söyledi“ dedi. Shea, iki kız kardeşin cesetlerine yapılan otopsi sonuçlarının henüz kesinleşmediğini, ancak ellerine geçen adli tıp bilgileri doğrultusunda iki kız kardeşin Hudson Nehrine girdiklerinde hayatta olduklarının saptandığını belirtti.

Kredi kartları inceleniyor

New York polisi yürüttüğü soruşturma kapsamında iki kız kardeşin kredi kartı harcamalarını mercek altına aldı. Virginia eyaletinde yaşayan aileleriyle bir süredir ayrı yaşayan kız kardeşlerin, birkaç ay sığınma evlerinde yaşadıktan sonra ilk önce Washington, DC, sonra Philadelphia'ya gittiklerini, son olarak 1 Eylül'de New York'a geldiğini belirledi. Kız kardeşlerin 1 Eylül’den itibaren New York’ta lüks otellerde kaldığı saptandı.

Suudi Büyükelçiliği yetkileri aileyi neden aradı?

Kız kardeşlerin ailesi ise Tala ve Rotana’nın intihar etmediği görüşünde. Aile, iki kız kardeşin cesetleri bulunmadan bir gün önce Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği yetkililerinin kendilerini arayarak Tala ve Rotana’nın ABD’ye siyasi sığınma başvurusu yaptıklarını tespit ettiklerini ve ailenin ABD’yi terk etmesi gerektiğini söylediklerini iddia etti.

Suudi Arabistan New York Başkonsolosluğu ise, Tala ve Rotana’nın vatandaşları olduklarını teyit eden bir açıklama yaptı konuyla ilgili bir avukat tuttuklarını belirtti.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinden bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada, elçiliğin genç kızların sığınma başvurusundan haberdar olduğunu ancak bu konuda aileyle irtibata geçilmediğini söyledi.

New York Times gazetesi de Washington'daki Suudi Büyükelçiliği’nin, kızlarının ABD’ye siyasal sığınma başvurusunda bulunduğunu bildirmek için Rotana ve Tala'nın annesini aradığını iddia etti.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Hamaney: 'ABD Gücünü Yitiriyor'Hamaney: 'ABD Gücünü Yitiriyor'
İran: Yerli savaş uçağımızı üretmeye başladıkİran: Yerli savaş uçağımızı üretmeye başladık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

İlginizi Çekebilir

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...

ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...

Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı

Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı

ABD'den Suudi Arabistan'a Yemen çağrısı: Savaşı derhal durdurun

ABD'den Suudi Arabistan'a Yemen çağrısı: Savaşı derhal durdurun

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

Dünya diken üstünde, yine karşı karşıya geldiler! ABD yaptırımlarına kınama

Dünya diken üstünde, yine karşı karşıya geldiler! ABD yaptırımlarına kınama

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Dünyanın en korkutucu istihbaratı geri dönüyor!

Dünyanın en korkutucu istihbaratı geri dönüyor!

Dünyanın eski en kilolu insanı hırsızlık yaparken yakalandı

Dünyanın eski en kilolu insanı hırsızlık yaparken yakalandı

Kazı çalışmalarında 60 bin iskelet bulundu

Kazı çalışmalarında 60 bin iskelet bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.