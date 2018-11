Suudi Arabistan'a Dönmemek İçin İntihar mı Ettiler?

New York Emniyeti (NYPD), soruşturma kapsamında şu ana kadar ellerine geçen bilgiler doğrultusunda iki kız kardeşin büyük bir ihtimalle intihar etmiş olduğunu düşünüyor.

Geçen hafta New York’ta Hudson Nehri’nde vücutları gövdeleri ve ayak bileklerinden birbirine bantlanmış halde bulunan Suudi Arabistanlı iki kız kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Shea, Tala ve Rotana Farea kardeşlerin intihar etmiş olabileceklerini kaydederek, “Farea kardeşler’in yakın çevrelerine Suudi Arabistan’a geri dönmek yerine ölmeyi tercih edeceklerini söylediklerini tespit ettik.” Dedi.

Cinayet ihtimalini de değerlendiren Shea, “Şimdiye kadar elimizdeki bulgulara göre iki kız kardeşe yönelik işlenmiş bir suç bulgusu ya da kuvvetli bir delil yok” dedi.

Nehir kenarında namaz kılmışlar

Soruşturma kapsamında bir görgü tanığının da ifadesini paylaşan Shea,”Bir görgü tanığı iki kız kardeşi yaklaşık yüz metrelik bir mesafeden gördüğünü ifade etti. İki kız kardeşin nehir kenarında başları öne eğik bir şekilde namaz kıldığını gördüğünü söyledi“ dedi. Shea, iki kız kardeşin cesetlerine yapılan otopsi sonuçlarının henüz kesinleşmediğini, ancak ellerine geçen adli tıp bilgileri doğrultusunda iki kız kardeşin Hudson Nehrine girdiklerinde hayatta olduklarının saptandığını belirtti.

Kredi kartları inceleniyor

New York polisi yürüttüğü soruşturma kapsamında iki kız kardeşin kredi kartı harcamalarını mercek altına aldı. Virginia eyaletinde yaşayan aileleriyle bir süredir ayrı yaşayan kız kardeşlerin, birkaç ay sığınma evlerinde yaşadıktan sonra ilk önce Washington, DC, sonra Philadelphia'ya gittiklerini, son olarak 1 Eylül'de New York'a geldiğini belirledi. Kız kardeşlerin 1 Eylül’den itibaren New York’ta lüks otellerde kaldığı saptandı.