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Suudi Arabistan'a Giriş Yasağı Uygulaması Bir Hafta Daha Uzatıldı

28.12.2020 11:39 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'a Giriş Yasağı Uygulaması Bir Hafta Daha Uzatıldı

Suudi Arabistan, Corona virüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni türüne karşı aldığı ülkeyi yabancıların girişine kapatma önlemini bir hafta daha uzattığını açıkladı

Suudi Arabistan, Corona virüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni türüne karşı aldığı önlemleri bir hafta daha uzattığını açıkladı. Buna göre ülke bir hafta daha yabancıların girişine kapalı olacak.

Suudi Arabistan, 21 Aralık tarihinde ülkeye kara, hava ve deniz yoluyla tüm girişleri durdurmuştu. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu kısıtlamanın bir hafta daha uzatıldığı belirtildi. Suudi Arabistan’a girişler yasak olmasına karşın ülkede bulunan yabancılar arzu ederlerse Suudi Arabistan’dan ayrılabiliyor.

Ülkeye bu süreçte sadece kargo uçuşlarının yapılmasına izin veriliyordu yetkililer bu uygulamanın devam edeceğini lojistik sürecinde bir aksama olmayacağını belirtti.

Suudi Arabistan’da bugüne dek 362 binden fazla vaka görülürken 6 bin 185 kişi de hayatını kaybetti. Suudi Arabistan salgının başından beri umre ve hac ziyaretlerine de izin vermiyor. Bu yıl sadece ülke içerisinde yaşayan kişilerin hac ve umre ziyareti yapmasına izin verildi.

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