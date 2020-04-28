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Suudi Arabistan’a “idam cezasını kaldır” çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 22:33 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, terör suçundan hüküm giymemiş 18 yaşından küçükler için idam cezasını uygulamayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan’a “idam cezasını kaldır” çağrısı

Uluslararası Af Örgütü ise bu cezanın tümüyle kaldırılması gerektiğini açıkladı.Suudi Arabistan'ın terör suçundan hüküm giymemiş reşit olmayanlara idam cezasını uygulamama kararı, insan hakları kuruluşları tarafından yeterli bulunmuyor.

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'a bir çağrı yaparak, idam cezasının tümüyle yürürlükten kaldırılmasını talep etti.

Örgütün Suudi Arabistan uzmanı Regina Spöttl, Berlin'de yaptığı açıklamada, "idam cezasının reşit olmayanlar için kaldırılması planı gerçekten uygulanırsa, tabii ki önemli bir adım atılmış olunur” dedi. Ancak Spöttl, sadece son bir yılda Suudi Arabistan'da 184 kişinin idam edildiğine dikkat çekerek, bunun "şoke edici bir boyuta ulaştığını” kaydetti.

"Moratoryum ilan edilsin”

Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Direktörü Heba Morayef de yaptığı açıklamada, bu cezanın sadece reşit olmayanlar için değil, tümüyle yürürlükten kaldırılması beklentisine vurgu yaptı.

Morayef, Suudi Arabistan'ın hemen, ilk etapta idam cezasının uygulanmaması için moratoryum ilan etmesi gerektiğini söylerken, "İdam cezası en zalim, insani olmayan, onur kırıcı cezadır ve hiç bir ülkede bu ceza uygulanmamalıdır” görüşünü savundu.

Suudi Arabistan pazar günü, Kral Selman bin Abdülaziz'in, suçu işlediklerinde 18 yaşına girmemiş olanlara idam cezasının uygulanmamasını öngören kararnameyi imzaladığını duyurdu. Kararname bu kişilerin idam edilmemesini, bunun yerine en fazla 10 yıl hapis cezası almalarını öngörüyor. Ancak terör suçlarından hüküm giymiş olanlar bu kapsama alınmadı.

Uluslararası Af Örgütü ise Suudi Arabistan'ın terörle mücadele yasalarındaki terör ve terör suçu tanımını çok geniş yorumladığını, aslında barışçıl ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekenlerin de terör suçu kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekiyor.

KNA, DW / DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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