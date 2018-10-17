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"Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ortadoğu projesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın önemini vurguladı - Trump: - "Suudi Arabistan’a ihtiyacımız var"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ortadoğu projesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın önemine dikkati çekerek, "Suudi Arabistan’a ihtiyacımız var." dedi.

Trump, ABD hükümetine yakınlığıyla bilinen Fox TV kanalına, 2 Ekim'de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine dair açıklamalar yaptı.

Trump, ABD'nin Ortadoğu projesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın öneminin altını çizerek, "Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı olayından ardından şahsına yöneltilen "Suudi Arabistan'a silah satışını durdur" çağrıları hakkında ise Trump, bazı Kongre üyelerinin inanılmaz baskılarına rağmen Riyad yönetimine silah satışını durdurmayı düşünmediğini dile getirdi.

Ayrıca Trump, Suudi Arabistan'a yapılan 115 milyar dolarlık silah satışının Amerikan halkına 500 bin yeni iş imkanı doğuracağını iddia etti.

Kaşıkçı olayının Prens Selman'ın "bilgisi dışında" geliştiğini umut ettiğini belirten Trump, "Benim gözümde bu önemli bir faktördür." diye konuştu.
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- Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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