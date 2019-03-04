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Suudi Arabistan'a kadın aktivistleri "derhal" serbest bırak çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 21:05 | Son Güncelleme

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlen panelde, Suudi Arabistan'a, gözaltındaki tüm kadın insan hakları savunucularını "derhal" ve "ön koşulsuz" serbest bırakması çağrısı yapıldı - Körfez İnsan Hakları Merkezi'nden" Zeynep El-Khawaja: - "Suudi Arabistan'da hücrede tutulan gözaltındaki kadın insan hakları savunucuları elektrik akımı, kırbaçlama ve cinsel saldırılara sistematik olarak maruz kalıyor" - Suudi insan hakları aktivisti Omaima El-Najjar: - "Suudi hükümeti, bazı kozmetik reformlar yaptı. Her ne kadar kadınlar artık otomobil kullanabilse de bu değişiklik için kampanya yürüten kadınlar hala cezaevinde"

CENEVRE (AA) - Uluslararası insan hakları uzmanları, Suudi Arabistan'a, gözaltındaki tüm kadın insan hakları savunucularının "derhal" ve "ön koşulsuz" serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 40. oturumu kapsamında düzenlenen "Suudi Arabistan-Hesap verebilirliğin zamanı" adlı panele, BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain, BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Michel Forst ve tanınmış insan hakları savunucuları katıldı.

BM İnsan Hakları Uzmanı Aolain, burada yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın terörle mücadele adı altında aktivistleri "sistematik olarak" bastırdığını ve hapsettiğini belirterek, "İşkence yaptığı iddia edilen kişilere karşı bir soruşturma başlatılmadığını not ettik." dedi.

BM Özel Raportörü Forst ise ülkedeki kadın aktivistlerin çalışmalarının "milli güvenliğe tehdit oluşturamayacağını" vurguladı. Forst, Suudi Arabistan'daki insan haklarının iyileştirilmesi için bu ülkeye yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

- İşkence failleri adaletle yüzleşmeli"

İngiltere'nin başkenti Londra'da sürgünde yaşayan Suudi insan hakları aktivisti Omaima El-Najjar da "Suudi hükümeti, taahhüt ettiği insan hakları ihlallerinden kaçınmak için bazı 'kozmetik' reformlar yaptı. Her ne kadar kadınlar artık otomobil kullanabilse de bu değişiklik için kampanya yürüten kadınlar hala cezaevinde." diye konuştu.

Panelin organizatörleri arasında yer alan Beyrut merkezli "Körfez İnsan Hakları Merkezi'nden Zeynep El-Khawaja ise "Suudi Arabistan'daki tüm kadın insan hakları savunucuları derhal ve ön koşulsuz serbest bırakılmalı. Bu kişilere yapılan işkencenin failleri de adaletle yüzleştirilmeli." çağrısında bulundu.

Bahreyn'de insan hakları savunuculuğu yaptığı dönemde defalarca hapse giren El-Khawaja, Suudi Arabistanlı gözaltındaki kadınların sadece serbest bırakılmalarını istemediklerini aynı zamanda daha önceki çalışmalarına aynen devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

- Hücrede elektrikli işkence

El-Khawaja, Körfez İnsan Hakları Merkezi'nin bugün yayımladığı rapora da değinerek, gözaltındaki Suudi Arabistanlı aktivistlere çeşitli işkenceler yapıldığını vurguladı.

El-Khawaja, "Suudi Arabistan'da hücrede tutulan gözaltındaki kadın insan hakları savunucuları elektrik akımı, kırbaçlama ve cinsel saldırılara sistematik olarak maruz kalıyor." dedi.

Panel sonrası AA muhabirinin sorularını cevaplayan El-Khawaja, şu an isimleriyle birlikte 18 kadın insan hakları savunucusunun Suudi Arabistan hapishanelerinde olduğunu teyit ettiklerini belirterek, "Suudi Arabistan'da korku hakim olduğu için tam sayıyı kimse söyleyemiyor. Fakat farklı kaynakların bize verdiği bilgiye göre bu sayı 90 civarında." ifadelerini kullandı.

El-Khawaja, "Suudi Arabistan'ın diktatörlükle yönetildiğini" dile getirerek, ülkedeki insan haklarının iyileştirilmesini isteyen herkesin düşman ilan edildiğini kaydetti.

- "Özel bir işkence çeşidi uyguluyorlar"

Suudi Arabistan'daki durumun kısa vadede değişeceğini düşünmediğinin altını çizen El-Khawaja, bunun başlıca nedenlerinden birini de örnek olarak, batılı ülkelerin Suudi Arabistan'a silah satması ve bu ülkeyle olan diğer ticari ilişkilerini gösterdi.

El-Khawaja, "Mesela, Trump yönetimi, Suudi ve Bahreyn rejimi ile görüşüyor ve onlara işleyecekleri her türlü (suç) için yeşil ışık yakıyor. Bunu ticari anlaşmalar için yapıyorlar." yorumunu yaptı.

Gözaltındaki kadın insan hakları savunucularına "korkunç işkenceler" yapıldığını aktaran El-Khawaja, "Kadın mahkumlardan birinin çıplak fotoğrafını çektiler. Özel bir işkence çeşidi uyguluyorlar. Çünkü, bizim kültürümüzde kadına daha fazla nasıl acı çektirileceğini özellikle iyi biliyorlar. Bu yüzden kadınların daha iyi korunması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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