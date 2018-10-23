Suudi Arabistan'a silah neden satılmamalı?

DW'den Matthias von Hein Riyad'a silah satışını durduracak konunun, Kaşıkçı olayı değil Yemen'deki savaş olması gerektiği görüşünde.Yaklaşık üç hafta önce öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı vakasına ilişkin bahane ve kaçamakları, gelişmeleri ve açıklamaları kim takip edebiliyor? Örneğin Pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel "mevcut şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatının devam ettirilemeyeceği" açıklamasını yaparken, Riyad Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda nasıl öldüğüne dair verdiği bilgilerin ikinci bir versiyonunu duyurmuştu. Suudi kraliyet ailesinin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a muhalif gazetecinin ailesini arayıp, taziyede bulunduğu haberi ise henüz dünyaya yayılmamıştı. Yine de Başbakan Merkel'in Suudi Arabistan'a silah satılmasına mesafeli bakması doğru yolda olunduğunu gösteriyor. Siyasette bazen yanlış nedenler doğrunun yapılmasına vesile oluyor. Kaldı ki Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin ortağı oldukları hükümetin koalisyon anlaşmasındaki maddeler arasında Yemen savaşına katılan ülkelere silah satılmayacağı da yer alıyor.

Savaşan ülkeye Alman silahı Suudi Arabistan'ın Yemen savaşındaki lider güçlerden biri olmasına rağmen Alman şirketleri bu ülkeyle kârlı iş bağlantıları yapıyorlardı. 2018'in ilk çeyreğinde silah ihracatına verilen izinler 2017'nin aynı dönemine kıyasla dört katına çıkmıştı. Alman hükümeti, bu yılın eylül ayında da Suudi Arabistan'a dört adet topçu tespit sistemi sevkiyatına onay vermişti. Bu savaşta 10 binden fazla Yemenlinin ölümünün yapamadığını Cemal Kaşıkçı başardı. Suudi Arabistan'ın limanları abluka altına alması yüzünden milyonların açlık çekmesinin yapamadığını Cemal Kaşıkçı'nın ölümü başardı. Aralarında Almanya'nın da olduğu Batı ülkelerinin Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi satmakla Yemen'de üç yıldır süren trajediye doğrudan bulaştığı gerçeği nihayet gündeme geldi. Batı devletlerinin otoriter rejimlerle sorunu olmadığı anlaşılıyor. Sadece öngörülemeyen muktedirlerle problem çıkıyor. Kaşıkçı olayı, "fevri" olarak nitelendirilen, daha 33 yaşında olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın marifetlerinin şimdilik sonuncu halkasını oluşturuyor.