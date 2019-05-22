"Suudi Arabistan'a silah satışı için ortada bir aciliyet yok"

WASHINGTON (AA) - ABD'li Senatör Chris Murphy, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışı için ortada bir acil bir durum olmadığını belirterek, "Eğer ortada bir aciliyet varsa, bizim Suudilere sattığımız bombaların yol açtığı acil durumdur." ifadelerini kullandı.

Murphy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkan Donald Trump'ın "Silah Kontrolü Yasası"ndaki bir açığı kullanarak, Suudi Arabistan'a silah satışını Kongre'nin engelleyemeyeceği bir yolla yapacağına dair duyumlar aldığını belirtti.

İlgili yasa gereği Kongrenin, yabancı bir ülkeye silah satışına karşı çıkabileceğini kaydeden Murphy, ancak Trump'ın bu satışın "aciliyet" arz ettiğini öne sürmesi durumunda, Kongrenin itiraz hakkının olmayacağına işaret etti.

Murphy, "Suudi Arabistan'a, Yemen'e atacağı bomba satışı için herhangi bir acil neden yok. Eğer ortada bir aciliyet varsa, bizim Suudilere sattığımız bombaların yol açtığı acil durumdur." yorumunda bulundu.

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Trump'ın İran'daki durumu "aciliyet" olarak gösterebileceğini belirten Murphy, kanundaki bu açığın herhangi bir ABD başkanına Ortadoğu'daki bir krizi silah satışı için bahane etme fırsatı vereceğini ve Kongre'nin de buna karşı çıkamayacağı uyarısında bulundu.