Suudi Arabistan'a silah satışı yasaklansın çağrısı

Kilise, talebine gerekçe olarak Yemen’deki savaşı ve Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlallerini gösterdi.Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye’deki başkonsoloslukta öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım çağrılarına bir yenisi eklendi. Almanya Protestan Kilisesi, Suudi Arabistan'ayapılan silah ihracatının Avrupa çapında yasaklanmasını talep etti.

Almanya'da bulunan Protestan Kilisesi'nin Barış Temsilcisi Renke Brahms Bonn'da yaptığı açıklamada, "Avrupa bu noktada tek bir ağızdan tepki göstermeli ve ortak değerlere bağlılığını açık bir biçimde ifade etmeli" dedi. Brahms, bunun Yemen'de süren savaşın yanı sıra insan hakları ihlalleri bağlamında da geçerli olduğunu belirtti.

Vicdani Ret ve Barış Destekçisi Protestanlar Sendikası (EAK) Sözcüsü Lutz Krügener de, uluslararası fikir birliğinden kopuk, tek taraflı ulusal anlayışların hiçbir getirisi olmayacağını söyledi. Krügener, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) geçen haftaki Suudi Arabistan'a AB çapında silah ambargosu uygulanması yönündeki çağrısını ise memnuniyetle karşıladığını belirtti.