HABER

Suudi Arabistan'a silah satışı yasaklansın çağrısı

31.10.2018 16:00 | Son Güncelleme

Alman Protestan Kilisesi Avrupa genelinde Suudi Arabistan'a silah ihracatının yasaklamasını talep etti.

Suudi Arabistan'a silah satışı yasaklansın çağrısı

Kilise, talebine gerekçe olarak Yemen’deki savaşı ve Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlallerini gösterdi.Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye’deki başkonsoloslukta öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım çağrılarına bir yenisi eklendi. Almanya Protestan Kilisesi, Suudi Arabistan'ayapılan silah ihracatının Avrupa çapında yasaklanmasını talep etti.

Almanya'da bulunan Protestan Kilisesi'nin Barış Temsilcisi Renke Brahms Bonn'da yaptığı açıklamada, "Avrupa bu noktada tek bir ağızdan tepki göstermeli ve ortak değerlere bağlılığını açık bir biçimde ifade etmeli" dedi. Brahms, bunun Yemen'de süren savaşın yanı sıra insan hakları ihlalleri bağlamında da geçerli olduğunu belirtti.

Vicdani Ret ve Barış Destekçisi Protestanlar Sendikası (EAK) Sözcüsü Lutz Krügener de, uluslararası fikir birliğinden kopuk, tek taraflı ulusal anlayışların hiçbir getirisi olmayacağını söyledi. Krügener, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) geçen haftaki Suudi Arabistan'a AB çapında silah ambargosu uygulanması yönündeki çağrısını ise memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Federal Alman Hükümeti'nin kısa süre önce yayınlanan raporuna göre, 2018'in ilk yarısında Suudi Arabistan Almanya'nın silah ihraç ettiği ülkeler listesinde ikinci sırada yer almıştı. EAK Sözcüsü Brahms, mevcut Alman hükümeti kurulurken imzalanan koalisyon sözleşmesine bağlı kalınması gerektiğini söyledi. Söz konusu sözleşmede Yemen'deki savaş gerekçesiyle Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacağı taahhüt edilmişti.

Avrupa'da fikir birliği yok

Başbakan Angela Merkel, Riyad'ın Kaşıkçı'nın Suudi başkonsolosluğunda öldürüldüğünü kabul etmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a silah sevkiyatının geçici olarak durdurulacağını söylemişti. Silah ihracatının "mevcut şartlarda" gerçekleşemeyeceğini söyleyen Merkel, Alman hükümetinin Suudi Arabistan'a karşı benimsenecek tavır konusunda AB içinde bir fikir birliği arayışında olduğunu söylemişti. Merkel ayrıca, Kaşıkçı olayı tüm ayrıntılarıyla aydınlatılmadığı sürece Riyad'a yeni silah satış izni verilemeyeceğini söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Merkel'in açıklamasıyla ilgili soruya kaçamak cevap vermiş, "Bir hükümet başkanının söylediklerine hemen tepki göstermem gerekmez" demişti.

İspanya parlamentosunda ise Suudilerle silah ticaretine son verilmesini öngören karar teklifi, iktidardaki sosyalistlerle muhalefetteki muhafazakar partilerin oylarıyla reddedilmişti.

DW,KNA/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

İlk defa göreceksiniz! İşte İstanbul'da toplu idamın fotoğrafı....İlk defa göreceksiniz! İşte İstanbul'da toplu idamın fotoğrafı....
Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttıPenis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı
Rahibe adayıydı, yetişkin film yıldızı oldu!Rahibe adayıydı, yetişkin film yıldızı oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika: Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Son dakika: Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

İlginizi Çekebilir

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İklim değişikliği ile mücadele için iyi haber

İklim değişikliği ile mücadele için iyi haber

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Trump'tan sert tehdit! Yüzlerce asker geldi, daha da gelecek!

Trump'tan sert tehdit! Yüzlerce asker geldi, daha da gelecek!

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Rahibe adayıydı, yetişkin film yıldızı oldu!

Rahibe adayıydı, yetişkin film yıldızı oldu!

Antarktika'da dev buzul parçası koptu

Antarktika'da dev buzul parçası koptu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.