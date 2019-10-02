İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin "uluslararası bir suç" olduğunu fakat gereken adımların atılmadığını belirterek, "Geride bıraktığımız bir yılda Suudi Arabistan'a yönelik tolerans dolu girişimler olduğunu söyleyebiliriz. Riyad'da tutuklu 30 gazetecinin tahliyeleri için uğraşırken Suudi Arabistan'a G20 zirvesinin verilmiş olması, Suudi Arabistan'a yönelik uluslararası ihtimam ve ilgi rahatsız edici. Özellikle Prens Selman'ın son gönlerde yaptığı açıklamaları olayın ciddiyetini hafife alma olarak görüyoruz." dedi.

Önderoğlu, Suudi Arabistan tarafından gelen açıklamaların da ciddiyetten uzak olduğunun altını çizerek, " Biz RSF olarak Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğunun ortaya çıkmasından sonra hemen Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu önüne geldik. Yıl içinde de 3 defa konsolosluk önünde eylem yaptık. Ama geride bıraktığımız bir yılın, Suudi Arabistan'a yönelik tolerans dolu bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Riyad'da tutuklu 30 gazetecinin tahliyeleri için uğraşırken Suudi Arabistan'a G20 zirvesinin verilmiş olması, Suudi Arabistan'a yönelik uluslararası ihtimam ve ilgi rahatsız edici. Özellikle Prens Selman'ın son gönlerde yaptığı açıklamaları olayın ciddiyetini hafife alma olarak görüyoruz. Elde edilen deliller ışığında, bu cinayetin organize ve planlı olarak işlendiğinin ortaya çıkmasına rağmen en üst düzeyde cinayetin inkar edilmesi ciddiyetten uzak olduklarını gösteriyor. "ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin sıradan bir olay olmadığını ve uluslararası bir niteliğe sahip olduğunu anımsatan Önderoğlu, şunları kaydetti: