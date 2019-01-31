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Suudi Arabistan’da 15 aylık yolsuzluk soruşturması sona erdi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 11:41 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’da 15 ay süren yolsuzluk soruşturmasının sona erdiği ve soruşturma kapsamında 381 kişinin sorgulandığı açıklandı.Suudi Arabistan’da Kraliyet Mahkemesi, ülkede 15 ay önce Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın talimatıyla başlatılan yolsuzluk soruşturmasının sona erdiğini açıkladı.

Suudi Arabistan’da 15 ay süren yolsuzluk soruşturmasının sona erdiği ve soruşturma kapsamında 381 kişinin sorgulandığı açıklandı.
Suudi Arabistan’da Kraliyet Mahkemesi, ülkede 15 ay önce Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın talimatıyla başlatılan yolsuzluk soruşturmasının sona erdiğini açıkladı. Suudi Arabistan Kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturmayı yürüten komite, kendisine verilen görevleri tamamladı. Amaca ulaşıldı” denildi. Kasım 2017’de başlayan soruşturma kapsamında aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 381 kişinin sorgulandığı ve 87 kişi ile yapılan anlaşma kapsamında 400 milyar Riyal (106 milyar dolar) toplandığı bildirildi. 8 kişi anlaşmayı reddederken, 56 kişinin tutuklu olarak yargılanacağı belirtiliyor.
Yolsuzlukla suçlanan 11 Suudi Prens Riyad’da bulunan lüks bir otelde 3 ay boyunca gözaltında tutulmuş, otel için "dünyanın en lüks hapishanesi" ifadesi kullanılmıştı.

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