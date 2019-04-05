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Suudi Arabistan'da 2 ABD vatandaşına gözaltı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 19:18 | Son Güncelleme

Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan'da aralarında 2 ABD vatandaşının da bulunduğu 7 aktivist ve yazarın yakın zamanda gözaltına alındığını yazdı

Suudi Arabistan'ın yakın tarihlerde aralarında 2 ABD vatandaşının da bulunduğu 7 aktivist ve yazarı gözaltına aldığı ileri sürüldü.

Washington Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından insan hakları ihlalleriyle gündemden düşmeyen Suudi Arabistan hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Gazetenin konuyla ilgili 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Suudi yetkililer yakın zamanda aralarında 2 ABD vatandaşının da bulunduğu 7 aktivist ve yazarı gözaltına aldı.

Söz konusu gözaltıların çoğunun dün gerçekleştiğine işaret edilen haberde, Suudi Arabistan'da tutuklanan ve geçen hafta serbest bırakılan kadın aktivist Azize el Yusuf'un oğlu olan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Salih el Haydar'ın gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan diğer ABD vatandaşının ise doktor ve yazar olan Badir el İbrahim olduğu belirtildi.

Haberde, gözaltıların "Suudi Arabitan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iş dünyası ve kraliyet ailesindeki önemli isimlere yönelik operasyonlarının bir parçası" olduğu belirtildi.

Söz konusu iddialar hakkında ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden henüz bir açıklama yapılmadı.

- Suudi Arabistan'da tutuklu aktivistler

İnsan hakları kuruluşları ve ABD Kongresi uzun süredir, Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk operasyonları" kapsamında Kasım 2017'de gözaltına alınan ve bu sürede işkenceye uğradığı ileri sürülen ABD vatandaşı Velid Fiteyhi'nin salıverilmesi için çağrılarını yineliyor.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu birçok insan hakları grubu, kadınların araba kullanma hakkı için kampanya sürdüren 8 kadın aktiviste, elektrik şokuyla işkence yapıldığı ve kadınların kırbaçlandığını belirtiyor. Bu örgütlerin raporlarında ayrıca, kadınların cinsel tacize maruz kaldıkları, tecavüzle tehdit edildikleri ve avukatlara erişiminin önlendiği iddia ediliyor.

Araba kullanma ve seyahat yasaklarına karşı seslerini yükselten 3 kadının da aralarında bulunduğu kadın aktivistler geçen yıl tutuklanmış, ülkede kısa süre sonra ise kadınlara araba kullanma hakkı tanınmıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi, geçen hafta tutuklu 3 kadın aktivist için denetimli serbestlik kararı vermişti.

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ABD Suudi Arabistan Washington Post

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