Suudi Arabistan'da askeri helikopter düştü: ABD'li pilot öldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen hava tatbikatı sırasında askeri helikopterin kırıma uğraması sonucu ABD'li bir pilot hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Ulusal Muhafızlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad'daki Haşm el-An Havaalanı'nda gerçekleştirilen rutin hava tatbikatı sırasında AH-6i tipi bir askeri helikopterin kırıma uğradığı belirtildi.
Olayda ABD'li eğitmen pilot Paul Reedy'in hayatını kaybettiği, Suudi Üsteğmen Pilot Heysem bin Abdulaziz Al Şeyh'in yaralandığı aktarıldı.
Tedavi altına alınan yaralı pilotun durumunun stabil olduğu kaydedilen bakanlık açıklamasında, inceleme komitesinin helikopterin düşüş nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
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