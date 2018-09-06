HABER

Suudi Arabistan'da askeri helikopter düştü: ABD'li pilot öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da askeri helikopter düştü: ABD'li pilot öldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen hava tatbikatı sırasında askeri helikopterin kırıma uğraması sonucu ABD'li bir pilot hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Ulusal Muhafızlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad'daki Haşm el-An Havaalanı'nda gerçekleştirilen rutin hava tatbikatı sırasında AH-6i tipi bir askeri helikopterin kırıma uğradığı belirtildi.

Olayda ABD'li eğitmen pilot Paul Reedy'in hayatını kaybettiği, Suudi Üsteğmen Pilot Heysem bin Abdulaziz Al Şeyh'in yaralandığı aktarıldı.

Tedavi altına alınan yaralı pilotun durumunun stabil olduğu kaydedilen bakanlık açıklamasında, inceleme komitesinin helikopterin düşüş nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

PARTNER'Evde kocaman bir boşluk...''Evde kocaman bir boşluk...'
GÜNCELLEME - Karabük'te trafo merkezinde yangınGÜNCELLEME - Karabük'te trafo merkezinde yangın
Boğazı çamur kapladıBoğazı çamur kapladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD hava tatbikatı Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

İstanbul'da trafiği birbirine kattı, polislere direndi

İstanbul'da trafiği birbirine kattı, polislere direndi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.