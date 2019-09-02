HABER

Suudi Arabistan'da bekletilen Türk tırlarının geçişine izin verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da bekletilen Türk tırlarının geçişine izin verildi

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan makamları, Duba Limanı'nda iki hafta beklettiği Türk tırlarının geçişine izin verdi.

AA muhabirine konuşan Türk şoförler, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Duba Limanı'ndan önceki günden itibaren belli aralıklarla çıkmaya başladıklarını aktardı.

Limanda bekletildikleri sürede aşırı sıcak hava nedeniyle zor günler geçirdiklerine dikkati çeken şoförler, durumlarını yakından takip eden Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu yetkililerine teşekkür etti.

İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 17 Ağustos'ta Duba'ya ulaşan 73 Türk tırı, Suudi Arabistan makamları tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin yaklaşık 2 haftadır gümrükte bekletiyordu.

Suudi Arabistan, 21 Temmuz'da aynı limana ulaşan 85 Türk tırını da hiçbir gerekçe göstermeden 12 gün bekletmiş, daha sonra geçişlerine izin vermişti.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş, Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

Çin işkencesi gibi! Damada düğün eziyetiÇin işkencesi gibi! Damada düğün eziyeti
Limana gelen carettalara yoğun ilgiLimana gelen carettalara yoğun ilgi
Kırkağaç'ta 3 ev yandı; 1 yaralıKırkağaç'ta 3 ev yandı; 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Duba Limanı Suuudi Arabistan Türk tırları

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Düğün salonunun bahçesine uçtu!

Düğün salonunun bahçesine uçtu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 09.13'te deprem oldu

Ayder Yaylası'nda kaçak salıncaklar kaldırıldı

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Üzüm işçilerini taşıyan araç şarampole devrildi! 17 yaralı

İşçi taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı

Son dakika! TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Tespit edilip yok edildiler

Tespit edilip yok edildiler!

Sinop ve Adana'daki yangınlarda kundaklama şüphesi

İki kentte de aynı şüphe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.