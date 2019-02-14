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Suudi Arabistan'da bin 281 projenin açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 01:57 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da bin 281 projenin açılışı yapıldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz başkent Riyad'da bin 281 projenin açılışını yaptı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Riyad Emiri Faysal bin Bender, projelerin 7 tıp şehri, 1 hastane, İslam Müzesi'nin yanı sıra eğitim, konut, sanayi ve ulaştırma alanlarında olduğunu ifade etti.

Bender, eğitim, sağlık, yatırım, kalkınma ve spor alanlarındaki bu projelerle yaşam şartlarının iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Projelerin toplam tutarının 82,2 milyar riyal (21,9 milyar dolar) olduğu ifade edildi.

Suudi gazetesi maaal'in bir süre önce Maliye Bakanlığı Borç İdaresi Ofisi Direktörü Fehd es-Seyf'e dayandırarak verdiği haberde, ülkenin borçlanma hacminin bu yıl 118 milyar riyale (31,46 milyar dolar) ulaşacağı kaydedilmişti.

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Riyad Suudi Arabistan

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