HABER

Suudi Arabistan'da bir genç kız daha ailesinden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 22:05 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da bir genç kız daha ailesinden kaçtı

Suudi Arabistan'da bir genç kız daha şiddet gördüğü gerekçesiyle ailesinden kaçarak sosyal medya üzerinden yardım istedi.

Suudi Arabistan'da sosyal medya aktivistleri, dünden bu yana ailesi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle evden kaçan Nucud el-Mendil isimli genç kız hakkında paylaşımlarda bulunuyor.

Nucud el-Mendil isimli genç kız, Twitter hesabından yayımladığı ses kaydında, babasının kendisine sürekli sözlü ve fiziki şiddet uyguladığını ileri sürüyor.

Kendisini başkent Riyad'da ikamet eden bir ailenin kızı olarak tanıtan Mendil, daha önce de babası tarafından darp edildiği şikayetiyle polise başvurduğunu ancak güvenlik güçlerinin kendisini babasına teslim ederek eve gönderdiğini anlatıyor.

- Babasının kendisini yakmakla tehdit ettiğini iddia etti

Son olarak babasının yine basit bir olayı bahane ederek kendisini yakmakla tehdit ettiğini ve bunun üzerine evden kaçmaya karar verdiğini ifade eden Suudi genç kız, evin penceresinden atlayarak kaçtıktan sonra şu anda bir arkadaşının yanında saklandığını belirterek, yetkililerden koruma talebinde bulunuyor.

Birkaç gün önce de aile şiddetinden kaçtıktan sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanında alıkonulan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesinde ülkeye geçici olarak girmesine izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el-Kunun, kendisine sığınma hakkı tanıyan Kanada'ya gitmişti.

Dünyada kadın haklarının en çok tartışıldığı ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan'da, son yıllarda getirdiği birtakım reformlara rağmen erkeğin kadın üzerindeki velayeti başta olmak üzere kadına yönelik baskıcı uygulamalar sürüyor.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
GÜNCELLEME - Denizli-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma açıldıGÜNCELLEME - Denizli-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma açıldı
Sırtında taşıdığı sobayla, görenleri hayrete düşürdüSırtında taşıdığı sobayla, görenleri hayrete düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile genç kız Riyad Suudi Arabistan şiddet

En Çok Okunan Haberler

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Lüks otelde patlama ve silah sesleri!

Lüks otelde patlama ve silah sesleri!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da evinde ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da ölü bulundu!

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Ünlü iş adamı ve oğlu tutuklandı!

Dere sularına kapılan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

Birçok ilde eğitime ara verildi

Tatil haberleri gelmeye başladı! İşte o iller...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.