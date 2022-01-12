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Suudi Arabistan'da bir ilk: Cinsel tacizci basında teşhir edilecek

12.01.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'da ilk kez bir mahkeme cinsel tacizden hüküm giyen bir adamın adının basında yer almasına izin verdi. Suudi Arabistan'da tacizi önlemeye yönelik yasada geçen yıl yapılan değişiklikle, tacizde bulunanların adları ve aldıkları cezaların yerel basında yer almasına izin verildi.

Suudi Arabistan'da bir ilk: Cinsel tacizci basında teşhir edilecek

Suudi Arabistan'da ilk kez bir mahkeme cinsel tacizden hüküm giyen bir adamın adının basında yer almasına izin verdi.

Medine Ceza Mahkemesi, Yaser Al-Arawi'yi açık-saçık ifadeler kullanarak bir kadını taciz etmekten suçlu buldu.

Arawi, sekiz ay hapis cezasına ve 1.330 dolar para cezasına çarptırıldı.

Suudi Arabistan'da tacizi önlemeye yönelik yasada geçen yıl yapılan değişiklikle, tacizde bulunanların adları ve aldıkları cezaların yerel basında yer almasına izin verildi.

Ancak bu konudaki son karar, "suçun ciddiyeti ve toplum üzerindeki etkisinin" böyle bir adımı gerekli kılıp kılmadığına etmediğine karar vermesi istenen yargıçlara bırakıldı.

2018'de yürürlüğe giren yasada yapılan değişiklikle, tacizde bulunanların basında teşhir edilmesine izin verilmesi ülkede memnunlukla karşılanmıştı.

Yasaya göre, cinsel tacizde bulunanlar iki yıla kadar hapis ve 27 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabiliyor.

Suçu tekrar edenlere verilen ceza, hapiste beş yıla kadar yükselebiliyor, para cezaları da 80 bine dolara ulaşabiliyor.

Bu yasal düzenlemelere rağmen bazı Suudi Arabistanlı kadınlar, yetkililerin tacizi önlemek için yeteri kadar çaba göstermediğini söylüyor.

Bu kadınlardan biri, kısa süre önce BBC'ye, taciz olaylarını gösteren videoların altına yapılan yorumlarda kadınların suçlandığını, tacizciler kadar kurbanların da cezalandırılma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

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