Suudi Arabistan'da bir yılda 32 bin düzensiz göçmen yakalandı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da bir yıl içinde yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan yaklaşık 32 bin düzensiz göçmen yakalandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, yürütülen saha operasyonları sonucu bir yılda sınırdan yasalara uygun olmayan şekilde geçen 32 bin 636 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yakalananların yüzde 53'ünün Yemenli, yüzde 44'ünün Etiyopyalı, diğerlerinin ise farklı uyruklardan olduğu aktarıldı.

SPA'nın haberine göre, bin 520 kişi de yasa dışı yollarla sınır dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Ayrıca oturum, çalışma izni ve sınır güvenliğiyle alakalı mevzuatları ihlal ettiği için 1 milyondan fazla kişi hakkında çeşitli işlemler yapıldığı kaydedildi.

