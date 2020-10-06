Suudi Arabistan’da en düşük Covid-19 günlük vak’a sayısı kaydedildi

Suudi Arabistan’da son 24 saatte kaydedilen 379 yeni tip korona virüs (Covid-19) vak’asıyla Nisan ayından bu yana en düşük vaka sayısı görülmüş oldu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 379 korona virüs vak’ası doğrulandı. Tespit edilen vak’a Nisan ayından bu yana kadar görülen en düşük vak’a sayısı olarak kayıtlara geçti. Bakanlık, korona virüs kaynaklı günlük ölü sayısını ise 23 olarak açıkladı. Yeni açıklanan günlük vak’a sayısı ile Suudi Arabistan’da toplam korona virüs vak’a sayısı 336 bin 766’ya ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 898’e yükseldi. Bakanlık ayrıca son 24 saatte 570 kişinin iyileştiğini bildirerek korona virüsten iyileşenlerin toplam sayısının 322 bin 55 olduğunu söyledi.

Bakanlık, ülkede en çok vak’a gören bölgeleri ise Medine , Hafouf, Yanbu, Mekke, Riyad, Dammam olduğunu açıkladı.

