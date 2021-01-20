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  4. Suudi Arabistan’da eşinin kardeşini rehin alan kişi polisle çatıştı: 3 ölü

Suudi Arabistan’da eşinin kardeşini rehin alan kişi polisle çatıştı: 3 ölü

20.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan’da eşinin kardeşini rehin alan silahlı bir şahıs ile polis arasında çatışma çıktı.

Suudi Arabistan’da eşinin kardeşini rehin alan silahlı bir şahıs ile polis arasında çatışma çıktı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın doğusundaki Al-Muayzila semtinde ismi açıklanmayan bir kişinin eşinin kardeşini rehin alındığına ilişkin dün ihbar alan polis, bugün adresin tespit edilmesinin ardından olay yerine geldi. Polis ile silahlı olduğu belirlenen kişi arasında çatışma yaşandı. Şahsın, rehin aldığı eşinin kardeşini kalkan olarak kullanmasının ardından çatışma şiddetlendi. Çatışma sırasında rehine hayatını kaybederken, 2 polis de silahlı kişi tarafından öldürüldü. Olayda bir polis de yaraladı.
Riyad Polisi Sözcüsü Binbaşı Khaled Al-Kridis, “Güvenlik yetkilileri dün bir vatandaşın eşinin kardeşini rehin aldığına dair ihbar aldı” dedi.
Şahsın daha önce eşi ve ailesiyle anlaşmazlıklar yaşadığı ifade edildi. Riyad polisi, zanlıyı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Eve yapılan baskında uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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