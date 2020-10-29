Suudi Arabistan'da Fransız konsolosluk görevlisine saldırı

Saldırgan, Suudi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.Suudi Arabistan'ınCidde kentindeki Fransız Konsolosluğuna bugün kesici aletle düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisi yaralandı. Fransa'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada saldırganın gözaltına alındığı ve yaralanan güvenlik görevlisinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırgan Suudi güvenlik güçleri tarafından saldırının ardından derhal gözaltına alındı. Güvenlik görevilisi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor" ifadesi kullanıldı. Saldırıyı kınayan Büyükelçilik, Fransız vatandaşlarına da "son derece dikkatli" olmaları uyarısında bulundu.

Cidde'nin bağlı olduğu Mekke bölgesi polis yetkilileri saldırganın Suudi uyruklu olduğu bilgisini paylaştı. Ancak güvenlik görevlisinin milliyeti konusunda bilgi verilmedi.

Suudi yetkililer de, Fransız Büyükelçiliği de saldırının nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Muhammed Peygamber'e ait karikatürlerin yayınlanmasını savunan açıklamalarının ardından geçen hafta Müslüman ülkelerde Fransa'ya karşı protesto gösterileri düzenlenmiş, Macron'un açıklamaları devlet ve hükümet düzeyinde de kınanmıştı.

AFP/JD,GA

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