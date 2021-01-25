Suudi Arabistan’da genç kadın ıssız bir alanda gömülmüş halde bulundu

Suudi Arabistan’da, bir kadını kaçırıp öldürdüğü gerekçesiyle 2 şüpheli erkek gözaltına alındı.

Suudi Arabistan’ın El-Harc kentinde yaşanan olayda, 26 yaşındaki genç bir kadının kayıp olduğu ihbarının ardından harekete geçen polis kadının cansız bedenini El-Harc kentinden 10 km uzaklıkta çölde ıssız bir alanda gömülmüş halde buldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, 2 şüphelinin gözaltına aldığını açıkladı.

Kadının ölüm nedenine ilişkin otopsi raporu bekleniyor. Şüpheli 2 erkek ise hakim karşısına çıkacak.

