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Suudi Arabistan’da genç kadın ıssız bir alanda gömülmüş halde bulundu

25.01.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan’da, bir kadını kaçırıp öldürdüğü gerekçesiyle 2 şüpheli erkek gözaltına alındı.Suudi Arabistan’ın El-Harc kentinde yaşanan olayda, 26 yaşındaki genç bir kadının kayıp olduğu ihbarının ardından harekete geçen polis kadının cansız bedenini El-Harc kentinden 10 km uzaklıkta çölde ıssız bir alanda gömülmüş halde buldu.

Suudi Arabistan’da, bir kadını kaçırıp öldürdüğü gerekçesiyle 2 şüpheli erkek gözaltına alındı.
Suudi Arabistan’ın El-Harc kentinde yaşanan olayda, 26 yaşındaki genç bir kadının kayıp olduğu ihbarının ardından harekete geçen polis kadının cansız bedenini El-Harc kentinden 10 km uzaklıkta çölde ıssız bir alanda gömülmüş halde buldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, 2 şüphelinin gözaltına aldığını açıkladı.
Kadının ölüm nedenine ilişkin otopsi raporu bekleniyor. Şüpheli 2 erkek ise hakim karşısına çıkacak.

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