HABER

Suudi Arabistan'da geniş katılımla "Mekke Bildirgesi" onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 20:22 | Son Güncelleme

Farklı İslami grup ve mezhebe mensup 139 ülkeden bin 200 temsilci Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Mekke Bildirgesi'ni onayladı

MEKKE (AA) - Suudi Arabistan'da değişik ülkelerden çok sayıda Müslüman temsilcinin katılımıyla onaylanan "Mekke Bildirgesi", birlikte yaşama, İslamofobi ile mücadelenin yanı sıra devletlerin iç işlerine müdahale edilmemesi konularına vurgu yapıyor.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, 27 farklı İslami grup ve mezhebe mensup 139 ülkeden bin 200 temsilcinin Suudi Arabistan Müftüsü öncülüğünde Mekke Bildirgesi'ni onayladığı duyuruldu.

Mekke Bildirgesi, Dünya İslam Birliği (Rabıta) tarafından düzenlenen "İtidal ve Orta Yol" konulu uluslararası konferansın sonucunda açıklandı.

Bildirgede, "İslam ülkelerinde yaşayan farklı dinlere, kültürlere, ırklara ve mezheplere mensup olanlarla ortak değerlere sahip olunduğu" belirtildi.

Her ne sebeple olursa olsun ülkelerin iç işlerine karışılmaması gerektiği belirtilen bildirgede, bunun özellikle ekonomik hırslara bağlı siyasi bir hegemonya oluşturulmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Toplumların dini ve kültürel çeşitliliğinin çatışmayı ve kaosu asla haklı çıkarmayacağının altı çizilen bildirgede, din ile hatalı politika arasında bağ kurulması reddedildi.

İslamofobi ve nefret söylemiyle mücadelede en iyi yol olarak medeniyetler arası diyaloğun gösterildiği bildirgede, gerçek İslam'a göre meselelerin tarafsız ve ön yargılardan arındırılmış bir şekilde ele alınarak, ithamlara ve asılsız suçlamalara itibar etmemenin gerektiği kaydedildi.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Ekrem İmamoğlu Zeytinburnu ve Fatih'te vatandaşlara hitap ettiEkrem İmamoğlu Zeytinburnu ve Fatih'te vatandaşlara hitap etti
Kadri Gürsel hakkında tahliye kararıKadri Gürsel hakkında tahliye kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mekke Bildirgesi Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Emekli aylığınız kesilebilir

Emekli aylığınız kesilebilir

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

İsyan edip yatak pozu paylaştı!

İsyan edip yatak pozu paylaştı!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazeteci Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Mavi kategoride aranan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.