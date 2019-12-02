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Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 3 gazeteci serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 3 gazeteci serbest bırakıldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da geçen ay gözaltına alınan 2'si kadın 3 gazeteci serbest bırakıldı.

Suudi aktivistler tarafından yönetilen "Düşünce Tutukluları" adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "kasım tutukluları" olarak nitelendirilen kadın gazeteciler Maha er-Rafidi ve Zana eş-Şehri ile diğer gazeteci Abdulmecid Suud'un salıverildiği belirtildi.

Açıklamada, gazetecilerle gözaltına alınan blog yazarı ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu 7 kişinin 29 Kasım'da serbest bırakıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan makamlarından açıklama yapılmadı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kasım tutukluları Suudi Arabistan tutuklular

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