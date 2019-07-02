Suudi Arabistan'da greve giden Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili açıklama

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan'ın Tebük kenti Sharma bölgesindeki bir şantiyede çalışan ve greve giden Türk vatandaşlarının bu kararına ilişkin olumsuz değerlendirmeleri olmadığını belirterek, söz konusu kişilerin mağduriyetinin giderilmesi, ücret alacaklarının kendilerine ödenmesi ve güvenle Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanması için girişimlerinin devam ettiğini bildirdi.

Başkonsolosluktan yapılan yazılı açıklamada, grev yapma yoluna giden vatandaşların kararına saygı duyulması, grev süresince barınma, beslenme ve güvenlik ihtiyaçlarının sağlanması hususunda gerekli her türlü kişi, birim ve makamla irtibata geçildiği belirtildi.

Şantiyedeki bazı Türk vatandaşlarının greve gitmesine tepki göstererek maaş ödemelerini askıya alan işverenin Cidde Başkonsolosluğu tarafından ikna edildiği, ödemelerin bir takvime bağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşverenin yazılı taahhüdü olarak hem Suudi makamlarına hem de Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğuna sunulması ve daha önceki dönemlere ait bazı ödemelerin işveren tarafından vatandaşlarımıza yapılması sağlanmıştır. Bu kapsamda, sağlık başta olmak üzere, değişik nedenlerle acilen ülkemize dönüş yapmak isteyenlerden oluşan 40 kişilik bir gruba ivedilikle ödemelerinin yapılarak ülkemize dönüşlerinin sağlanması yönünde işveren tarafından Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğunca taahhüt alınmış ve grevdeki işçilerimizden bu listeyi hazırlamaları talep edilmiş ancak söz konusu talep vatandaşlarımız tarafından kabul görmemiştir."