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Suudi Arabistan'da hapishane yangını: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:30 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da hapishane yangını: 3 ölü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir hapishanede çıkan yangında 3 mahkum öldü, 21'i yaralandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, El-Melez Hapishanesi'ndeki 7 numaralı koğuşta sabah saatlerinde yangın çıktı. Koğuşu tahliye eden itfaiye ve sivil savunma ekipleri, yangını kontrol altına alarak büyümesine engel oldu.

Olayda 3 mahkumun hayatını kaybettiği, 21 mahkumun yaralandığı aktarıldı.

Yangının çıkış nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

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Hapishane Suudi Arabistan

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