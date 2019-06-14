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Suudi Arabistan'da "helal gece kulübü" açıldığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 07:16 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da "helal gece kulübü" açıldığı iddia edildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde "helal gece kulübü" açıldığı iddia edildi.

Sosyal paylaşım sitelerinde, Cidde'de, içki içilmesinin, 18 yaşından küçüklerin girmesinin ve cep telefonuyla çekim yapılmasının yasak olduğu "helal" bir gece kulübünün açıldığı yönünde görüntüler yayımlandı.

Söz konusu video görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde tartışmalara neden oldu. Pek çok aktivist, bu kulübün açılmasına gösterdikleri tepkileri açtıkları etiketlerle (hashtag) ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden açıklama yapan Eğlence Kurumu, Cidde festivali kapsamında izinsiz düzenlenen bir etkinlikle ilgili olarak gerekli hukuki prosedürün başlatılacağını duyurdu. Kurumun başka bir etkinliğe izin verdiği ancak etkinliği organize edenlerin bu izni kötüye kullandığı belirtilen açıklamada, "helal gece kulübü"yle ilgili bir ifadeye yer verilmedi.

Söz konusu etkinliğin, Dubai merkezli "White Dubai" isimli bir gece kulübü tarafından düzenlendiği belirtiliyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonunun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

Bu kapsamda ülkede sinema salonları açılmış, opera gösterisi ve caz festivali düzenlenmişti.

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Suudi Arabistan

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