HABER

Suudi Arabistan'da Husilere ait 3 İHA düşürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 23:15 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da Husilere ait 3 İHA düşürüldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki'nin açıklamasına göre, Husiler tarafından Yemen'in kuzeyindeki Amran ilinden Suudi Arabistan'ın Cizan ve Abha kentlerine gönderilen 3 İHA düşürüldü.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in halihazırda Sana'da bulunmasına işaret eden Maliki, "Husilerin bu durumda Suudi Arabistan'ın Cizan, Necran ve Abha kentlerindeki havaalanları ile sivilleri hedef alan saldırı girişimlerine devam etmesi Husilerin bölgesel ve uluslararası güvenlik için tehdit olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maliki, koalisyon güçlerine bağlı Ortak Kuvvetler Komutanlığının, Husilerin askeri altyapısına darbe indirmek için uluslararası insan hakları yasaları ve normları ışığında tüm önlemleri alacağının altını çizdi.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gün içinde yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cizan Havaalanı'na geniş çaplı saldırı düzenlediklerini belirtmişti.

Seri, dün ise Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü ile savaş uçaklarına ait mühimmatın bulunduğu silah depolarına İHA'larla geniş çaplı saldırı düzenlediklerini duyurmuş, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husiler tarafından gönderilen 2 İHA'nın Hamis Muşayt kentinde düşürüldüğünü açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak Cizan ve Abha havaalanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

'Pes' dedirten olay! Onlarcası bu halde bulundu'Pes' dedirten olay! Onlarcası bu halde bulundu
Ay, tutulma öncesi kızıla büründüAy, tutulma öncesi kızıla büründü
Mete Yarar: “Bu dönemi doğru okuyamazsak darbenin sonrası iç savaştır"Mete Yarar: “Bu dönemi doğru okuyamazsak darbenin sonrası iç savaştır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler İHA Koalisyon Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

Aleyna Tilki, sarı bikinisiyle şov yaptı!

Aleyna Tilki, sarı bikinisiyle şov yaptı!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

SON DAKİKA! Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü!

PKK patlayıcısıyla hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'yi kahreden olay! Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

Sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza

Çatıya zincirledi, ölümüne neden oldu! İşte cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.