Suudi Arabistan'da Husilere ait 3 İHA düşürüldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki'nin açıklamasına göre, Husiler tarafından Yemen'in kuzeyindeki Amran ilinden Suudi Arabistan'ın Cizan ve Abha kentlerine gönderilen 3 İHA düşürüldü.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in halihazırda Sana'da bulunmasına işaret eden Maliki, "Husilerin bu durumda Suudi Arabistan'ın Cizan, Necran ve Abha kentlerindeki havaalanları ile sivilleri hedef alan saldırı girişimlerine devam etmesi Husilerin bölgesel ve uluslararası güvenlik için tehdit olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maliki, koalisyon güçlerine bağlı Ortak Kuvvetler Komutanlığının, Husilerin askeri altyapısına darbe indirmek için uluslararası insan hakları yasaları ve normları ışığında tüm önlemleri alacağının altını çizdi.