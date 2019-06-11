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Suudi Arabistan'da Husilere ait iki İHA düşürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:42 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt kenti üzerinde tespit edilen iki İHA, hava savunma sistemi tarafından imha edildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt kentinde Yemen'deki Husilere ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, gece saatlerinde ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt kenti üzerinde tespit edilen iki İHA'nın hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini belirtti.

Husileri sivil alanları hedef almak için art arda girişimlerde bulunmakla suçlayan Maliki, bu girişimlerin her defasında başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etti.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak bu ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Hamis Muşayt Husiler İHA

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