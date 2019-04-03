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Suudi Arabistan'da İHA vuruldu 5 sivil şarapnelden yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 09:49 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da İHA vuruldu 5 sivil şarapnelden yaralandı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt kentinde Husilere ait iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiği sırada etrafa saçılan şarapneller 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, gece saatlerinde ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt kenti yönünde tespit edilen iki İHA'nın hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini belirtti.

Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından gönderilen İHA'ların imhası sırasında etrafa saçılan şarapneller nedeniyle 1'i çocuk 5 sivilin yaralandığını aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen topraklarından atılan balistik füzeler ve çeşitli yollarla havadan saldırı hamleleri çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler İHA Suudi Arabistan Yemen

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