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Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın aktivist idam edilebilir

22.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da aralarında bir kadın aktivistin de bulunduğu beş insan hakları aktivisti için idam cezası istendi.


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