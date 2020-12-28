Suudi Arabistan'da kadın hakları savunucusuna 5 yılı aşkın hapis cezası

Suudi Arabistan'da bir mahkeme, önde gelen kadın hakları savunucusu Loujain el-Hathloul'u 5 yılı aşkın hapis cezasına çarptırdı.

31 yaşındaki el-Hathloul, zaten ikibuçuk yıldır cezaevindeydi.

Bundan iki yıl önce başka aktivistlerle birlikte gözaltına alınan Loujain el-Hathloul,"Suudi Arabistan'ın düşmanı" diye tanımlanan örgütlenmelerle ilişkili olmak da dahil bir dizi suçlamayla yargılanıyordu.

Uluslararası insan hakları örgütleri defalarca el-Hathloul'un serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Fakat Suudi Arabistan'da "terör davalarına bakmak" amacıyla oluşturulan Özel Yetkili Ceza Mahkemesi Pazartesi günü Loujain el-Hathloul'u "ulusal güvenliğe zarar vermek ve yabancı güçlere hizmet etmek" de dahil bir dizi suçlamadan mahkum etti.

Loujain el-Hathloul'u 5 yıl 8 ay hapse mahkum eden mahkeme, bu cezanın 2 yıl 10 ayını erteledi.

Ailesi: 3 ay işkence gördü

El-Hathloul ve ailesi başından beri suçlamaları reddediyor. El-Hathloul'a cezaevinde işkence yapıldığı yolundaki başvurular ise mahkeme tarafından reddedildi.

El-Hathloul 2018 yılında, kendisinin başını çektiği büyük bir kampanya ardından, Suudi kadınların otomobil kullanmasına izin veren yasal düzenlemenin çıkarılmasından bir kaç hafta önce gözaltına alınmıştı.