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Suudi Arabistan’da Kadınlar Yanlarında Erkek Olmadan Seyahat Edebilecek

02.08.2019 17:17 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’da kadınların erkeğin refakati olmaksızın pasaport başvurusunda bulunup seyahat etmesine imkan tanıyan yeni bir kararname yayınlandı. Kadınların sehayati üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, Suudi Arabistan’da kadın hakları konusunda önemli bir adım olarak görülüyor

Suudi Arabistan’da Kadınlar Yanlarında Erkek Olmadan Seyahat Edebilecek

Suudi Arabistan’da kadınların erkeğin refakati olmaksızın pasaport başvurusunda bulunup seyahat etmesine imkan tanıyan yeni bir kararname yayınlandı. Kadınların sehayati üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, Suudi Arabistan’da kadın hakları konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Resmi gazetede yayınlanan kraliyet kararnamesine göre, 21 yaşını aşan tüm Suudi Arabistanlılar kendi başlarına pasaport başvurusu yapabilecekler.

Suudi Arabistan’da kadınlar ailede bir erkeğin izni olmadan pasaport alamıyor ve seyehat edemiyordu. Kararnameyle beraber kadınlar pasaport alabilecek, seyahat etmek için bir erkek refakatçiye gerek olmayacak.

Kraliyet kararnamesinin yayınlanmasının ardından Suudiler Twitter’da kutlama mesajları paylaştı. Bazı kullanıcılar bavullarıyla havaalanının yolunu tutan Suudileri gösteren esprili paylaşımlarda bulundular. Ancak söz konusu değişiklikten rahatsız olan muhafazakar kesim refakat kanununu savunan Suudi din adamlarının konuşmalarından bazı bölümleri sosyal medyada paylaşarak yeni düzenlemeye tepki gösterdi.

Yayınlanan kararname ayrıca kadınların evlilik, boşanma ya da çocuğun doğumu gibi resmi işlemleri yapabilmesine imkan tanıyor. Yeni düzenleme kapsamında kadınlar çocuklarının yasal vasisi olma imkanına da sahip oluyor. Suudi Arabistan’da bu hakka daha önce sadece erkekler sahipti.

Ancak Suudi Arabistanlı kadınlar hala çoğu konuda erkeklere bağlı. Örneğin kadınların evlenmesi ya da aile içi istismar sığınağından çıkması için hala erkeğin rızası gerekiyor. Kadınlar erkeklerin aksine çocuklarına evlenmeleri için rızasını veremiyor.

“Suudi Arabistan’da kadın hakları konusunda yapılması gereken çok şey var”

Suudi Arabistan’ın bu kararı sonrası açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü, kadın hakları konusunda hala yapılması gereken çok şey olduğunu ancak yeni kararnamenin erkeklerin kadınların vasisi olduğu sistemi gevşetebileceğini belirtti. Uluslararası Af Örgütü yetkilisi “Bu reformlar Suudi kadın ve erkeklerin yaptıkları reform çağrıları ve sergiledikleri cesur aktivizmin sonucu” değerlendirmesinde bulundu.

Çarşamba günü yayınlanan yeni kararnamelerin tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği belirsiz.

Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman daha fazla kadının iş gücüne katılmasını teşvik eden ekonomik reform planı yürütüyor. Muhammed Bin Selöan aynı zamanda geçtiğimiz yıl kadınların araba kullanmasına yönelik yasakların kaldırılmasının arkasındaki isim.

Ancak Muhammed Bin Selman, eş zamanlı olarak aktivistlere uygulanan baskı politikasına da öncülük etmiş, yapılan operasyhonlarda Suudi Arabistan’ın kadın hakları aktivistleri gözaltına alınmıştı. Muhammed Bin Selman’a yönelik geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle uluslararası toplumun tepkisi sürüyor.

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