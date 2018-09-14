Suudi Arabistan'da kadınlara yardımcı pilotluk yolu açılıyor

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da kadınlara ülke tarihinde ilk kez yardımcı pilot ve hostes olmanın yolu açılıyor.
Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolu şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yardımcı pilot yetiştirme programlarına Suudi Arabistanlı kadınların kabulünün başladığı duyuruldu.
Açıklamada, programa katılmak isteyen kadınlarda Suudi Arabistan vatandaşı olma, en az lise diploması ile havacılık sertifikası bulunma ve 35 yaşını aşmamış olma şartları aranacağı aktarıldı.
Öte yandan, Suudi Arabistan merkezli Sabq haber sitesinde yer alan habere göre, Flyadeal Havayolu şirketi de 20 kadın, 15 erkek hostes alım kontenjanı açtı. Flyadeal'in ilk kez kadın hostes alımı yapacağı kaydedildi.
Ülkede ilk defa gerçekleşecek olan durumun havacılık sektörüne destek olması bekleniyor.
Kral Selman bin Abdulaziz'in geçen sene 26 Eylül'de yayımladığı kararnameyle, kadınların da ehliyet alarak 24 Haziran'dan sonra araç kullanma imkanına sahip olacağı duyurulmuştu.
Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunda, kadınların iş piyasasına katılımının yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarılması hedefleniyor.
Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi
Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi
Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu
BM'den en üst seviyede itiraf: ABD'nin gücü azalıyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajı
Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti
ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
Okuyucu Yorumları 0 yorum